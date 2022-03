Cartas de lectores V: “Consumo presunto”

Organismos del Gobierno tucumano engañan a los ciudadanos porque en la provincia no se respetan las leyes. Un ejemplo concreto es el cobro del servicio residencial de agua y cloacas donde la distribuidora SAT Sapem (98% propiedad provincial) cobra ilícitamente centenares de millones de pesos anuales por falsos consumos no reales. Lo hacen con la ilegal facturación denominada “Consumo Presunto” que asigna en forma discrecional metros cúbicos (M3) de agua a los inmuebles sin instalar en ellos un medidor de caudal. Este procedimiento viola el art.29 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor que dispone el consumo del usuario sea registrado con un aparato legalmente homologado, y el art. 66 de la ley 6.529 (Marco Regulatorio del Agua), que establece solo dos maneras para facturar el servicio: 1) por consumo fijo con parámetros físicos de la propiedad y 2) por consumo medido con instrumento- El ente regulador Ersept, sin respetar el principio jurídico de la jerarquía de las leyes, mediante simple resolución administrativa, nacida de una Audiencia Pública irregular que no respetó la jurisprudencia de la CSJN sobre el derecho a la información,(fallo CEPIS) dispuso que sin medidor, se cobre a las viviendas un consumo presunto de M3 de agua y cloacas “virtuales”, para así equilibrar las finanzas de la SAT y evitar continuos aportes financieros no reintegrables que la empresa necesitaba del tesoro provincial para no Quebrar por insolvencia. Esto lo denuncié en la Justicia penal provincial como estafa de los directores del Ersept: causa n° 37.285/19 en la Fiscalía de Delitos Complejos n°1, donde la fiscala Marta Rivadeneira tiene una investigación “tortuga” y también en el fuero contencioso administrativo donde actualmente el expediente N° 533/2018 está en la etapa de la presentación de un Recurso federal ante la Corte Suprema de la Nación por arbitrariedad de sentencia. El defensor del Pueblo, defensor del usuario, asociaciones de defensa del consumidor, legisladores no oficialistas, dirigentes políticos de la oposición, deberían hacer algo al respecto.

Raúl S.J. Giménez Lascano

[email protected]