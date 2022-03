Cartas de lectores III: Jubilados (II)

El 26/01 se publicó mi carta reclamando al Gobernador y al Intendente capitalino que cumplan con la ley y decenas de sentencias judiciales condenatorias y paguen a sus jubilados y pensionados transferidos a la Nación el 82% del total de los haberes con rubros remunerativos que perciben sus empleados ordenados por el gobernador con el Decreto 953/3 del 08/04/2011, al que se adhirió la Intendencia, en nuestra boleta de sueldo, con el título “a cuenta de aumentos” cobramos mensualmente cual burla una suma groseramente inferior. Me refería a los $50.000 pagados con cuatro bonos en octubre, noviembre, diciembre 2021 y enero 2022. En LA GACETA del viernes 4 del actual mes el gobernador y el intendente anunciaron que pagarán a sus empleados otro bono de $10.000. ¿Los motivos?, que sus salarios no les alcanza para cubrir las necesidades de la canasta familiar y todas otras obligaciones para vivir dignamente. Y otra vez ese gobernador y ese intendente, confiesan a los tucumanos su cuasi doloso olvido o el qué me importa“” de las obligaciones de ley y sentencias judiciales para con sus jubilados y pensionados transferidos a la Nación que siguen pagando sus impuestos sacrificando dineros destinados a alimentos y medicinas. Y al leer diariamente en LA GACETA gigantescos comunicados publicitarios y a todo color, “estamos trabajando para el pueblo, este gobierno, esta municipalidad, cumple con sus obligaciones para con su pueblo, nos interesa la seguridad, la salud y el bienestar de sus habitantes”, a los jubilados y pensionados nos duele y enoja porque es evidente que no integramos ese pueblo. Desde siempre, en todos los tiempos, no leemos aunque más no sea un renglón la noticia de que nos pagarán esos dineros; el silencio “de la autoridad” agrava la vida ya llena de sufrimientos y necesidades de prácticamente toda la “molesta” clase pasiva.

Ángel Ricardo Salguero

[email protected]