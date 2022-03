Cuidados posteriores al contagio de coronavirus

El contagio de coronavirus está en baja en Tucumán. Es una buena noticia para el sistema sanitario de la provincia y para los ciudadanos que comenzaron a ver la pandemia con una mirada más serena de cara al futuro. El promedio ronda los 20 casos por día. Lo mismo sucede con el número de fallecimientos que bajó la semana pasada a solo una muerte registrada el sábado. Sin embargo, no hay que olvidarse de las recomendaciones de los expertos sobre la necesidad de hacer chequeos post Covid-19.

La semana pasada se conoció un informe científico sobre la función ovárica. Por primera vez, estudiaron los efectos negativos del coronavirus en la función ovárica. Se trata de una investigación del Conicet. Un grupo de investigadores argentinos pudo comprobar que la Covid-19 afecta, al menos de manera temporaria, la función de los ovarios, lo que podría alterar las posibilidades de concebir de manera natural o mediante técnicas de reproducción asistida. Las mujeres que participaron del estudio habían sido reclutadas de centros de reproducción asistida y habían tenido coronavirus en los últimos tres a nueve meses. “Es importante que las parejas que hayan tenido Covid-19 y estén buscando un embarazo por vías naturales y no puedan lograrlo aún, sepan que puede deberse a la infección que han padecido meses atrás y que es un fenómeno posiblemente transitorio”, explicó la líder del estudio, la doctora en Química Fernanda Parborell.

Se sabe que una de cada 10 personas afectadas por el coronavirus presenta síntomas que perduran hasta tres meses después de haber sido diagnosticadas. Por esta razón es tan necesario seguir aplicando los cuidados aún después de haber recibido el alta. Un trabajo realizado en Estados Unidos señaló que la fatiga era el síntoma más frecuente en los pacientes que acudieron a la evaluación del síndrome post-Covid-19. El 59% tenía dificultades respiratorias y un porcentaje similar tenía problemas neurológicos, como “neblina mental”. Más de un tercio de los pacientes declararon tener dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y sólo uno de cada tres pacientes había vuelto a la actividad laboral sin restricciones. Además, se detectó que los pacientes que no necesitaron internación por la fase aguda de Covid-19 pueden tener algunos síntomas durante los meses posteriores al alta médica. Cuatro meses después de la infección por SARS-CoV-2, la dificultad respiratoria, la alteración del olfato y la fatiga también se registraron en pacientes que no habían estado hospitalizados, según un estudio publicado en la revista The Lancet Regional Health Europe que fue realizado en Alemania.

Los especialistas afirman que quienes tuvieron enfermedad moderada a severa, dependiendo de la gravedad del cuadro, deben hacerse un chequeo cardiológico y un estudio funcional respiratorio para ver las secuelas en el pulmón luego de la neumonía. Para el caso de los pacientes que estuvieron ventilados, las secuelas son mucho más grandes y se pueden agregar otros estudios.

Es necesario actuar con responsabilidad. Sin bien los órganos principalmente afectados por el virus son los pulmones y la parte cardiovascular, no se puede dejar de lado que puede haber afectaciones neurológicas, cognitivas, dermatológicas, hepáticas y renales. No hay que alarmarse, pero se debe saber que resulta imperioso consultar al médico.