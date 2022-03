Con un video creativo de venta de tomate fue becado para viajar al Festival de Cine de Málaga

Se presentó la oportunidad, “se tiró un lance” y ahora viajará a Málaga al Festival de Cine.

Teo Saksonoff, un joven tucumano de 20 años, estudiante de cine, filmmaker y productor de eventos, es parte de los 20 seleccionados para la beca Hack Mafiz, la cual busca dar espacio a creadores audiovisuales, conocerlos y verlos en acción, para hacerles convivir en un espacio de sinergias con los diferentes agentes de la industria tradicional.

Luego de un largo proceso de selección, en el que 198 personas de Latinoamérica y España debieron pasar por tres desafíos creativos de distintas dificultades, Saksonoff logró darse paso entre todos los participantes. Gracias a esto, estará viajando este mes al Festival de Cine de Málaga para el último desafío de la convocatoria Hack Mafiz.

La historia de Saksonoff empieza hace 10 años, con el celular Nokia de su padre, con el cual grababa y experimentaba desde muy joven, la “magia” como la define él, de grabar, poner pausa y seguir grabando.

Ya en su adolescencia, inspirado por el vasto mundo de Youtube y la ola de youtubers de la época, Saksonoff empezó a aprender de manera autodidacta.

En diálogo con Teo, nos comparte sobre su historia, sus motivaciones y proyectos.

- ¿Por qué decidiste estudiar cine?

- Al momento de elegir la carrera, elegí cine para formalizar mis conocimientos y poder cada vez más hacer un producto mucho más profesional y poder narrar mis historias de una manera mucho más profesional. Es abarcativa la carrera, hay muchas ramas, quería estudiar muchas cosas como historia, periodismo, fotografía, artes visuales, y cine un poco engloba todo esto

- ¿Qué es lo que más te llama la atención del cine?

- Puntualmente me llama mucho la atención la parte de dirección, fotografía y montaje; son las áreas en las que me especializo más, pero el cine es tan vasto que a veces no puedo elegir, pero creo que lo que más me gusta es lo mágico que es, y todas las posibilidades que tienes al momento de hacer una película, para afrontar una historia podes usar un montón de lugares distintos, haciendo un desglose artístico, desde la fotografía, el sonido, el montaje, el guión, la magia que tiene es lo que más me gusta y por lo que lo estudio.

- ¿Cómo es el momento en el que decidís presentarte en la convocatoria del Hack Mafiz? ¿Tenías la expectativa de ganar?

- Me llegó la convocatoria gracias al canal de Youtube Zepfilms, del cual soy muy fanático desde chico, es una de mis inspiraciones al decidirme en estudiar cine.

Desde ahí, esa información me dio mucha ilusión, la convocatoria me parecía genial, no podía creer que existiera algo así. Llené el formulario tirándome un lance, probando suerte a ver si me seleccionaban para poder participar, no me veía ganando ni tenía eso en mi cabeza, solo realizaba las actividades, compenetrado en disfrutar la experiencia, no tenía para nada la expectativa de ganar.

- ¿Qué fue lo más difícil de todo el proceso de selección?

- Tuvimos que hacer 3 desafíos creativos en la selección, las consignas eran, hacer un autorretrato, vender un tomate y hacer un pitch.

El más desafiante para mi fue el de vender un tomate. Fue súper desafiante porque ya no era individual como el desafío anterior, si no que era en parejas, me tocó trabajar con Nicolo, de Colombia, así que tuvimos que resolver todo el trabajo de manera online, no había tenido una buena experiencia con la virtualidad por la facultad, y estaba algo cansado de esta modalidad. Nos propusimos una historia desafiante para este proyecto, tuvimos que hacer la historia verídica, tanto fotos históricas, una biografía, simular un movimiento en redes, todo para simular que estaba pasando, el resultado fue un video de un minuto donde simulamos ser un noticiero que cubría una manifestación en defensa de “Juan Tomatín”.

Al final valió la pena, nos reconocieron los mentores como uno de los mejores trabajos, fue loco, fue gracioso, y una experiencia que no me voy a olvidar nunca.

En el Instagram @encuentrenatomatin se encuentra gran parte del trabajo que hicimos.

- ¿Cuáles son tus expectativas para este año y el futuro?

Tengo varios proyectos en mente, el que pienso y desarrollo diariamente es poder hacer crecer mi productora (@la.cupula.prod), para poder hacer más eventos culturales y más registros de índole tucumano, con esto hacer crecer la industria audiovisual y musical en la región.

En un futuro me gustaría lanzarme como artista, soy músico y me gustaría sacar un álbum, es algo que vengo hace rato pensando hacer. También quisiera dedicarme más a mis redes y a mi canal de Youtube, seguir avanzando en eso y tratar de llegar a más audiencia.

Y ya más en el futuro, me gustaría poder hablar de películas y no de videos, y realizar proyectos a gran escala.

Con todo esto del festival y el viaje, voy a buscar comenzar a romper mi escala de región, tratar de montar proyectos internacionales, buscar gente que me apoye desde afuera, artistas extranjeros que quieran ser registrados en proyectos que geste, ver de encontrar algún laburo audiovisual fijo, para poder vivir de lo que hago, que es muy complicado con el contexto que tiene tucumán hoy en día, ya que no se le da mucho valor al audiovisual, pero cada vez veo un crecimiento más exponencial en eso, veo más videoclips en los artistas, más apuestas al registro y un crecimiento del cine tucumano, tengo mucha esperanza de eso, eso sería un poco mi proyecto a futuro, generar una industria estable en Tucumán.”.

Con un panorama favorable, expectativas en el cielo y mucha emoción, Teo se prepara para viajar a España y vivir una experiencia única, que espera él, lo ayude a conseguir más oportunidades para desarrollarse y crecer en el mundo audiovisual y artístico.

(Producción periodística: Belén López Sales)