De Muner: "El rival nos superó; hay que ser honestos y tener autocrítica"

El director técnico de San Martín, Pablo de Muner, no anduvo con ambages a la hora de hablar sobre la caída del equipo por 3 a 1 ante Alvarado, en Mar del Plata.

"Nos faltó un poco oficio, y el rival lo aprovechó bien, nos ha superado. Hay que aprender de esta derrota", dijo De Muner al término del encuentro por la fecha 5 de la Primera Nacional.

El entrenador destacó, sin embargo, algunos pasajes del juego para el "Santo". "Nuestros primeros minutos han sido realmente buenos. Pudimos hacer lo que habíamos planificado, que era la presión, y aprovechar el quite", dijo.

Pero lo que primó en sus declaraciones fue el reconocimiento a los marplatenses. "Por momentos el rival nos superó, y nos sentimos incómodos; nos han llegado mucho, se veía que tenían la pelota", señaló.

No obstante, no se mostró derrotista. "Es un partido para aprender. El rival nos superó durante gran parte del partido, y no supimos responder. Hay que ser honestos y tener autocrítica", manifestó De Muner.