Censo nacional: “el racismo no es una sensación: es un hecho”

“¿Se reconoce afrodescendiente, o tiene antepasados negros o africanos?”. La pregunta será incluida en la planilla general del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que se realizará el miércoles 18 de mayo. Como muchas otras, la sociedad argentina está formada por personas de distintas etnias -entre ellas la afrodescendiente-lo que no debería significar un motivo de exclusión o discriminación. En el Censo de 2010 se incluyó por primera vez la categoría afrodescendiente y al menos 150.000 personas se autoreconocieron como tal. “Se aplicó en un formulario extra que no tuvo el alcance territorial que va a tener en esta ocasión”, comentó el politólogo Federico Pita, presidente de la Comisión para el Reconocimiento Histórico para la Comunidad Afroargentina del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

En una entrevista con LA GACETA, el politólogo aseguró que esto configura un avance para la sociedad argentina. “Es importante tener la oportunidad de reconciliarnos con nuestra identidad colectiva y comunitaria, que permite construir sociedades más justas e igualitarias”, apuntó. Además, sostuvo que también implica una oportunidad para repensar los orígenes individuales. “Es una pregunta que todos y todas nos vamos a hacer, probablemente haya más paisanos míos que se reconozcan, pero creo que también va a aparecer mucho el número de gente que no sabe, y el no saber es el paso previo a buscar respuestas”, aseveró.

Reforzar el trabajo

Es la tercera ocasión en la que el Censo preguntará por variables étnico-raciales y pueblos originarios, y la segunda vez que consultará sobre afrodescendientes. “Lo importante del censo nos lo da la estadística porque rompe con esta idea de ‘no existir’. Después tiene que ver con la posibilidad de construir políticas públicas: uno no puede diseñarlas para un sujeto social y político que no existe”, dijo el politólogo.

Estas estadísticas no sólo servirán para saber cuántos argentinos se reconocen afrodescendientes, sino también dónde y cómo están, conocer la tasa de desempleo y cómo les afecta.

Mas allá del conteo de población, el Inadi tiene contacto con esta realidad ya que es un organismo que recibe denuncias por racismo que sufren las minorías. “Es un racismo estructural, una cuestión que está en las estructuras, en las reglas con las que nos movemos. Algunos individuos transitamos mayores inconvenientes, otros resisten, otros no saben. Pero, en líneas generales, el conflicto está dado en esa esfera”, manifestó el responsable de la Comisión. Según informó, la administración pública es el segundo ámbito en el que más se reciben denuncias por discriminación, xenofobia y racismo. El primer lugar le corresponde al área educativa.

En compañía del equipo integrante del Inadi, el politólogo Pita aterrizó en Tucumán para brindar una capacitación sobre la Historia de la Comunidad Afroargentina destinada al equipo técnico del Ministerio de Educación. Además, concretaron una reunión con el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, para trabajar en la agenda de actividades del Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones de la Comunidad Afroargentina, según publicó el funcionario en su cuenta de Twitter. “Nosotros venimos recorriendo provincias y nos encontramos con gente que se suma. Creo que el saldo nos da positivo, pero la realidad es que la situación es tan urgente que no hay espacio para celebraciones, hay espacio para reforzar el trabajo”, aseguró Pita.

El politólogo reafirmó que una vez que se realice un salto de conciencia en la población se podrá transformar a la sociedad. “El racismo no es una sensación: es un hecho. No pasa por si la gente se siente o no discriminada, el racismo existe, y hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad para desmantelar eso. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos que denunciar, visibilizar y poner de manifiesto ante la comunidad que estos fenómenos existen”, expuso.

Por su parte, Marcelo Maqueda, coordinador nacional de Delegaciones y Redes de la Sociedad Civil del Inadi, comentó: “más de 200 años después de que se declaró la Independencia, el Estado reconoce que tiene una deuda para con la comunidad afroargentina. A partir de este reconocimiento es que el Estado se empieza a acercar un poco y tiene que empezar a administrar las herramientas para que estas actitudes o costumbres no se sigan reproduciendo”.

Maqueda reconoció que el Inadi “tomó ese reclamo histórico” y, a partir de ahí, se realizan varias propuestas. Mencionó algunos ejemplos como la modificación de la Ley de los Actos Discriminatorios, que consiste en la formación obligatoria para toda la administración pública en la temática antidiscriminatoria y antirracial; un programa de formación docente para ser llevado a las aulas; campañas para un deporte sin discriminación, entre otras acciones y campañas. Así fue como concluyeron que la incorporación de la categoría “afrodescendiente” en el Censo de este año representa sólo una parte de las grandes expectativas que tienen de seguir generando políticas públicas. (Producción periodística: Bárbara Nieva).