Losotra recupera canciones desde una mirada remozada

Es más que un reencuentro; es volver a vivir las emociones que atraviesan a Vero Paz y Juliana Isas sobre el escenario y que transmiten al público que concurrirá esta noche, a las 21, a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) para recrear lo construido por el dúo en 2013, que fructificó en un disco.

El derrotero de la vida llevó a Paz a España, donde está radicada. Ahora, Isas se está mudando definitivamente a la Capital Federal para seguir su camino como productora y multiinstrumentista surgida de la música académica. De algún modo, entonces, será una suerte de despedida de los tucumanos, por supuesto que siempre transitoria.

“Este show me entusiasma porque es acá donde más me emociona tocar; creo que Juli va a coincidir, porque es donde nos hemos criado y donde han nacido estas canciones. El disco que lanzamos en 2015 tuvo un recorrido que nosotras no hemos conocido. Hay gente que nos escribe para decirnos que van a ir al show porque se saben las canciones, lo que implicará vivir ahora la repercusión de Losotra con su rock pop”, describe Paz.

“Junto con el CD habíamos hecho unos videos relativos a que el dúo estaba muerto pero, al mismo tiempo, vivo. El año pasado logré ir a Madrid, y estuvimos tres meses grabando en su home studio y aprovechamos para retomar la propuesta de nuestra juventud. Rearmamos aquellas canciones adaptándolas al presente, y las tocamos en Madrid y en Barcelona”, aporta Isas.

En su primera etapa, Losotra era un dúo que combinaba música con performance, puesta en escena y vestuario. “Nos jugábamos bastante y nos divertíamos muchísimo. Pasaron nueve años, estamos mayores y con otras experiencias. Estamos muy contentas porque es un proyecto autogestionado al que le hemos puesto mucho empuje y mucha aventura a la distancia. Aprovecho este viaje para terminar de grabar mi primer disco como solista, del que Juli es la productora”, apunta Paz.

Prometen canciones dentro del pop, algunas con base folclórica y con improntas personales propias de dos mujeres que se definen como “intensas y dramáticas, con la luna en Aries que se ríen de sí mismas y que transforman sus sentimientos en música para alivianar los dramas; en otro momento quizá no hubiésemos sido tan conscientes, pero ahora lo miramos de frente y hacemos música con un toque de humor y de sátira”.

Voces, guitarra, bombo legüero, pistas y sintetizador estarán en escena, con una previa que tendrá como protagonista a la banda indie Remedios Descarada.