Turf: Sarfo busca seguir por el buen camino

Viene de conseguir un gran triunfo y buscará continuar por el buen camino. Sarfo aparece como el principal candidato en el especial “Juan Mauricio Díaz”, la prueba más importante de la reunión de hoy en el hipódromo tucumano. El defensor de la caballeriza salteña “El Califa” tendrá cinco adversarios en el cotejo de 1.600 metros, que se largará a las 19.

“El caballo siguió bárbaro después del triunfo. Todas las carreras son exigentes, pero le tengo mucha confianza”, dijo el jinete Pablo Alarcón, que el 6 de febrero montó por primera vez al descendiente de Equal Talent, oportunidad en la que derrotó por 2 1/2 cuerpos a la tordilla Prohibition, en el muy buen tiempo de 1’24”1/5 para los 1.400 metros sobre pista pesada. “Los 200 metros más que tendrá esta vez la competencia le vendrán bárbaro. Sargo tiene mucha calidad y ya demostró que puede competir adelante o en mitad de lote. Se adapta muy bien a cualquier desarrollo”, agregó “Pascualito” sobre el zaino que entrena Víctor Pedraza.

Sarfo se mantiene invicto en el “Jardín de la República” en tres actuaciones. El nieto materno de Catcher In The Rye regresó esta temporada a Tucumán, luego de competir ocho veces en “las luces”, donde obtuvo un triunfo (fue en su primera actuación) y luego no rindió lo esperado.

Su rival más exigente será el ascendente Ravello, que luego de llegar cuarto a 12 cuerpos de Sarfo, escoltó desde tres largos a Prohibition en 1’30”1/5 para los 1.500 metros. El hijo de Perfectperformance, que entrena Marcelo Suárez, será conducido por Rubén Camos.

Otro ejemplar para tener en cuenta en la prueba en homenaje al “Pila” Díaz es Ludo Joy. El pupilo de Julio Orlando Seme, que tendrá en su montura a José Vizcarra, viene de competir en Santiago del Estero, donde escoltó desde cinco largos a April Season, en el tiempo de 1’32”3/5 para las 15 cuadras.