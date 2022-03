Recrudece la interna oficialista: el Gobierno salió al cruce tras la crítica de La Cámpora

Pasadas 24 horas del caldeado debate en Diputados por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los principales referentes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, criticó con dureza el accionar de la Presidencia frente al ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Ante los cuestionamientos, salieron al cruce dos funcionarios del Gobierno, en defensa del presidente Alberto Fernández, mostrando de esta manera –y una vez más- que la interna oficialista se recrudece.

"Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”, publicó hoy en Twitter, Larroque, uno de los armadores clave del movimiento kirchnerista.

Frente a esta crítica, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, salió a responderle, a través de la misma red social. “Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella”, dijo.

“Al mismo tiempo, ordenó que el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández investigue lo ocurrido buscando identificar a los autores de semejante vandalismo”, continuó.

Y para finalizar su hilo de tuits, publicó: “Que nadie dude. El presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno Nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho”.

Quien también salió al cruce de Larroque fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que le respondió en forma directa: “Querido Cuervo, ‘te aturde el silencio y la parsimonia’ del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina, pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición”, dice el primer mensaje del titular de Seguridad, y agrega: “Después de ello, me llamó a mí instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Que pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio”.

Aníbal Fernández luego recordó: “Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia. Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado. He trabajado en todo lo que fue pedido: duro o no tanto, estando de acuerdo o no. Y siempre estaré”.