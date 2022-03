Cartas de lectores III: parches

¿Qué pasa, Tucumán? Caen unas gotas de lluvia y es tremendo el anegamiento de las calles. El sábado pasado cayó una gran cantidad de agua y fue tremendo lo que pasó: casas inundadas, calles, puentes como siempre en pésimo estado. Una política de gobierno pésima, que sigue parchando calles y puentes. Y sigue dando soluciones precarias a las personas con un colchón, con un bolsón de comida; eso no es solución, es política. No dan soluciones, da bronca ver cómo se llenan la boca hablando de proyectos, de soluciones mágicas y no se ponen el pueblo al hombro. ¿Cuántas tormentas, cuántos calores, cuánta hambre hay que pasar para que haya reacción por parte de nuestros políticos?

María Eugenia Moya

[email protected]