Amazon Prime ofrece “Porno y helado”

Susana Giménez vuelve a la actuación desde hoy, de la mano de Martín Piroyansky, el guionista, director y protagonista de “Porno y helado”, la comedia que estrena la plataforma Amazon Prime sobre dos amigos fracasados que fingen tener una banda de rock.

La producción argentina se suma así a la grilla del streaming con la diva de los teléfonos en un papel secundario, pero central para la trama: interpreta a la mujer de un político con un fetiche muy particular y en sus escenas se despliega un humor absurdo. “Su incorporación fue una propuesta de Amazon, que tienen un vínculo con ella y se les ocurrió que podía participar. Se lo consultaron, le gustó la idea y obviamente estuve de acuerdo -resalta Piroyansky en diálogo con la agencia Télam-. Escribí el personaje que ella hace sin pensar en nadie en particular; le dieron los guiones y eligió ese. Podría no haberle interesado y se mandó, no tuvo inconveniente en hacer ningún chiste y fue muy fácil dirigirla, estaba súper entregada al laburo, me escuchaba mucho”.

“Porno y helado” cuenta la historia de Pablo (Piroyansky) y Ramón (Nachito Saralegui), dos “treintañeros perdedores” que junto a Ceci (Sofia Morandi), una joven estafadora, fingen tener una banda de rock sin saber nada de música. “Son tres parias que quieren pertenecer al mundo”, sintetizó. Su personaje no trabaja, vive con sus padres y su máxima idea de diversión es juntarse a mirar pornografía y tomar helado en la casa de su mejor amigo Ramón (fanático de la categoría “maduras”). El elenco lo completan Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio Posca.

El director resaltó la importancia que le da a “encontrar un lenguaje que permita identificar” como “humor local” a sus producciones. “Me importa mucho la idea de hacer cosas que uno vea y diga ‘esto es argentino’. Me crié viendo muchas series yanquis, con mucho humor yanqui, y si bien en mis cosas hay bastantes referencias a todo eso, mi idea es tomar de lo extranjero lo que me gusta sin quitarle la idiosincrasia argentina, porque si no se pone extraño, es como ver algo yanqui traducido”, agregó el creador de “No me ama”, “Abril en Nueva York” y “Famoso”.

“Mi experiencia con Amazon fue muy fluida, me dieron mucha libertad e hice lo que quise; la serie es exactamente lo que yo quise hacer. La idea del programa surgió hace muchísimos años y fue evolucionando; fui envejeciendo y también empezaron a cambiar los problemas de los personajes. Y cuanto más grande me ponía, más patético y gracioso me parecía. Todo viene de mi frustración por no ser músico”, relató.