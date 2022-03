Claudia Piñeira aspira a un importante premio

“Elena sabe”, la novela de la argentina Claudia Piñeiro en la que aborda la maternidad y el derecho de las mujeres a la libertad de sus cuerpos, pero también la vulnerabilidad de la vejez y el peso de los mandatos, fue seleccionada en la “lista larga” del International Booker Prize, que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés.

En la misma selección se encuentran el israelí David Grossman con su libro “More Than I Love My Life”, la mexicana Fernanda Melchor con su novela “Páradais” y la Premio Nobel de Literatura polaca Olga Tokarczuk con “The Books of Jacob”, entre otros escritores hasta integrar una nómina de 13 postulantes. El ganador se conocerá el 26 de mayo.

De esta manera, por tercer año consecutivo una autora argentina llega a las instancias decisivas de esta distinción -una de las más prestigiosas del mundo- tras las nominaciones de Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin en 2020 y de Mariana Enriquez el año pasado.

Publicada en Argentina en 2007 “Elena sabe” es una novela negra que da cuenta de íntimos relatos de moralidad y la desesperada búsqueda de una mujer por su libertad individual. La traducción al inglés fue realizada por Frances Riddle y editada por el sello escocés Charco Press, fundado por la argentina Carolina Orloff. “Es una gran oportunidad y estoy feliz con esta posibilidad”, le dijo Piñeiro ayer a Télam.