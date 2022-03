Las cantantes hacen suya La Trasnochada en Tafí Viejo

Como las peleas por los derechos o las luchas femeninas, las ganas de cantar y compartir la tarde hasta la madrugada no se suspende por mal tiempo. Ni la tormenta más feroz podrá aguar a la Trasnochada, la fiesta musicial con la cual se cerrará la Semana de la Mujer en Tafí Viejo con la participación de grupos y solistas tucumanas y la invitada especial, Charo Bogarín.

El subtítulo del encuentro es “Arte y revolución”, y se lo reivindica desde el municipio de la ciudad del limón dentro de un “ambiente que revaloriza y conmemora la lucha y el reconocimiento a las mujeres en general y a las taficeñas en particular, visibilizando sus logros sin considerar divisiones, nacionalidades, etnias, pensamientos políticos, niveles económicos o idiomas”. La convocatoria es para esta tarde, desde las 17 en la plaza Bartolomé Mitre (Bartolomé Mitre 350); en caso de lluvia, todo se traslada enfrente, a la Sociedad Antoniana de Tafí Viejo, siempre con entrada libre y gratuita. El final se proyecta a la 1, pero ninguna trasnochada sabe con precisión cuánto termina. Aparte de los espectáculos, habrá stands informativos sobre programas que se vienen desarrollando desde el municipio como los de prevención de violencia de género, Taficeñitos, salud sexual, prevención de embarazos no deseados y cooperativismo, entre otros; intervenciones colectivas; un tender literario; los proyectos “hermana solta la panza” y Mujeres que no Fueron Tapa, y dibujo en vivo a cargo de Eugenia Correa.

La conducción estará a cargo de Ceci Sosa, Agostina Tosi, Amaru Eva Orlando y Marité Gramajo y la grilla de artistas es amplia y para todos los gustos.

La identidad local llegará con Mujeres Taficeñas, el colectivo que integran Constanza Castillo, Nancy Jaime, Mariela Narchi, Nancy Pedro, Dana Quiroga, Adriana Tula, Noralía Villafañe, Gabriela Costello, Emilse Varela, Gabriela Aguero, Laura Bono y el Coro Acuarela dirigido por Raquel Bocanera.

En el campo del folclore argentino y latinoamericano, se anuncia a De los Milagros (dos hermanas que además incursionan en otros géneros); Belén Escobar; Paula Novoa y Romina Chejolán. Magalén Martínez, Agustina Otero Mendoza y Remedios Descarada (Bernarda Diosque, Noelia Antelo y Mariana Rodríguez Fuentes) aportarán rock indie, blues y jazz nacional e internacional. También estará Mabel la diosa de la cumbia, junto a su grupo, y las Musicletas con cumbia colombiana; Romina Méndez, con composiciones melódicas y la Dj Florentina Illuminato.

Para ampliar el espectro artístico, habrá intervenciones circenses del grupo Rodado 20, Ana Hynes hará sus monólogos en stand up y participarán el ensamble vocal Serendipia, el cuerpo de danzas afrolatinas Ballet Bembé Guiné y el conjunto de percusión Malambas.

Bogarín será la encargada de un cierre a plena voz para reivindicar la consigna “Vestimos el escenario con el grito de todas”.