Pixar pinta el despertar adolescente en “Red”

A los 13 años, Mei Lee está en plena ebullición adolescente y se convierte en un panda rojo gigante cada vez que sus emociones se salen de control. “Red” es la nueva cinta animada de la exitosa factoría Pixar, que hoy llega directamente al streaming a través de la plataforma Disney+ con la dirección de la canadiense de padres chinos Domee Shi.

“Yo fui esa chica china-canadiense de 13 años, un poco rara, obsesiva, que estaba luchando con el mandato de ser la hija perfecta. También fui esa gran y peluda bestia hormonal que peleaba con su mamá todos los días”, recuerda Shi en una nota de la agencia Télam. Así traza sus paralelismos con la obediente y estudiosa chica de la pantalla, que en la Toronto de 2002 lidia con una madre sobreprotectora y un poco autoritaria que esconde un secreto ancestral, que ella descubrirá al despertar una mañana, de forma imprevista y bastante traumática.

“Para mí, hacer esta película fue mi forma de volver a ese tiempo y tratar de entender qué es lo que me estaba pasando en ese momento, tanto desde mi punto de vista como desde el de mi mamá. De alguna manera fue analizar y celebrar la pubertad femenina, en todas sus formas. En mi familia, y muchas familias asiáticas, no decimos ‘te quiero’, pero lo sentimos a través de acciones como alimentándonos”, afirma la realizadora.

El personaje protagónico está tironeado entre las presiones por cumplir con los anhelos y tradiciones familiares y la necesidad de encajar en la vida social escolar, las amistades y la cultura adolescente, a lo que se suma una confusa ebullición de sentimientos propia de su edad.

Este filme se conecta con su cortometraje animado ganador del Oscar “Bao” (de 2017 y también disponible en Disney+). “Propuse esta película cuando acababa de terminar el corto, e incluso me sorprendí a mí misma. Pensé que ya me había sacado las ganas, pero luego sentí que tenía mucho más que explorar en esa relación entre madre e hija, que es tan complicada, profunda, emotiva, vergonzosa, graciosa. El tema me pedía un largometraje”, confiesa Shi.