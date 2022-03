Nazarena Vélez tildó de "mafioso" a Jorge Rial y el conductor le respondió con una dura frase

Jorge Rial se encuentra en el foco de la polémica. El periodista mantuvo fuertes cruces con sus ex compañeros y colegas que trataron su separación de Romina Pereiro.

En las últimas horas, Nazarena Vélez también habló del tema y reveló una dura experiencia personal que le tocó vivir con el ex conductor de Intrusos (América). "Yo tengo un amor/odio con Jorge. Con las últimas declaraciones que hizo le siento más lejos de él", comenzó diciendo.

"Jorge me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón", reveló.

Para finalizar, dijo: "Rial empezaba a la 1 el programa y me hizo mier… como millones de veces. Hacía eso por cualquier cosa, porque me iba al programa de Viviana Canosa y no al de él. Y yo decía ‘¿de verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario".

Las palabras de la ex protagonista de la obra de teatro "Los Grimaldi" no pasaron desapercibidas. Rial salió al cruce esta mañana y le respondió haciendo referencia al suicidio de e Fabián Rodríguez, el productor teatral que fue pareja de la mediática y que se suicidó el 24 de marzo de 2014 en su oficina de Palermo.

"Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente, yo no lo puedo creer", lanzó Rial.

La respuesta generó indignación. El periodista Lucas Bertero fue súper crítico con el conductor de Argenzuela. "Si yo estuviera integrando una mesa de alguien que habla así de una persona que se quitó la vida, de buena forma le diría ‘che fíjate porque no está bueno’, sino son todos cómplices", manifestó.

"¿Nadie dice nada? Evidentemente hay un miedo todavía implícito en todos los colegas y la gente que trabaja con él", sentenció.