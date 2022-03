María Valenzuela y un estremecedor video: "Peso 35 kilos, no me puedo morir ahora"

María Valenzuela atraviesa un complicado momento de salud y se puede apreciar en su extrema delgadez, que preocupó a los seguidores de sus redes sociales. En las últimas horas, la actriz publicó un video donde cuenta que pesa 35 kilos por culpa de una mala praxis odontológica.

La actriz contó que hace tres años inició un tratamiento para colocarse implantes con un odontólogo llamado Manuel (por cuestiones legales no puede dar su apellidos) y que al poco tiempo comenzó a sentir fuertes dolores.

"A todos lo que les preocupa mi delgadez, este es el motivo", enfatizó la actriz. Valenzuela relató, además, que el tal Manuel no está en el país y que no lo encuentra para notificarlo por el hecho. La asesora la abogada especialista en mala praxis, Vanesa Di Cataldo.

María Valenzuela habló sobre su salud El Litoral

El video siguió con unas palabras al "profesional". “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”, enfatizó. María también contó que viajará a Ushuaia para ver a su amiga odontólogo Marcelo Carta, "para solucionar el problema".

“Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, cerró María Valenzuela.