Cartas de lectores III: Vialidad Nacional

Circulo diariamente por la ruta 9, en el tramo que va desde el puente de acceso a Tafí Viejo hasta avenida Constitución. Hace mucho tiempo que intento que se repare la iluminación del lugar; hasta pedí que se ocupara el Defensor del Pueblo, quien intervino. Luego de muchos reclamos desde este espacio se logró que las luminarias se cambiaran, pero sólo funcionaron durante 24 horas. Después volvieron a lo de antes; es decir encender, apagar, encender un día sí, otro no, o bien prender algunas, otras no. Ante esta situación, me pregunto: ¿quiénes deben controlar los gastos y/o reparaciones que se hacen? Duele ver que ante la angustiante situación económica se dilapide el dinero de los vecinos. Sería positivo que alguien tome cartas en el asunto y repare correctamente la iluminación de dicha ruta.

Marcelo Maza

[email protected]