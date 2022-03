Dimes y diretes: “La gente no quiere asistencialismo, quiere obras”

El referente de CREO, Sebastián Murga (foto), se refirió ayer a las inundaciones que sufrió la provincia durante el fin de semana y apuntó directamente contra el oficialismo. “El problema no es la cantidad de milímetros de agua en una hora, sino la falta de obras y de infraestructuras en Tucumán. Esto es responsabilidad de quienes administran. De una vez por todas hay que ver de dónde ahorrar para hacer las obras. La gente no quiere asistencialismo, no quiere ayuda circunstancial de chapas y colchones. La gente no quiere inundarse, no quiere agua en sus casas. Es una aberración seguir pensando que con un colchón o una chapa estamos solucionando un problema. Por supuesto que en esta situación es obligación del Gobierno y debe hacerlo, pero la gente ya no quiere eso. Quiere obras”, dijo en una entrevista con LG PLAY. En cuanto a la situación de la mesa de Juntos por el Cambio en Tucumán, el también titular de la Sociedad Rural dijo que a pesar de tener diferencia con algunos miembros de la alianza no van a apartarse, pero aclaró que no serán cómplices de aceptar más de lo mismo. “Vamos a seguir trabajando por esta alianza y vamos a tratar de hacerla más grande”, dijo. En cuánto a cómo harán para definir al candidato a gobernador para 2023, dijo que eso debe resolverse entre los tucumanos, no desde Buenos Aires. Afirmó que aceptaría competir en una interna.

Una encuesta arrojó un 92% de rechazo al acuerdo con el FMI

El legislador Federico Masso (foto) dio a conocer los resultados de una consulta popular realizada por su espacio político, Libres del Sur, para conocer la opinión de la ciudadanía tucumana respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según indicó, el 92,9% de los consultados rechazó el entendimiento con el organismo internacional. El sondeo se realizó entre el 3 y el 6 de marzo, con la participación de 116.981 personas, de acuerdo a lo detallado. Explicó que la misma consulta se realizó a nivel nacional, con una participación de 1,3 millones de argentinos. “La participación ciudadana en la consulta popular demuestra que una parte importante de los argentinos y argentinas está en desacuerdo con la decisión del Gobierno de acordar con el FMI. El gobierno y el Congreso deberían escuchar a los argentinos que se expresaron en contra del FMI y no convalidar un fraude”, dijo Masso. El legislador consideró por el resultado que “la sociedad es consciente que las exigencias que impone el FMI sólo se traducirán en ajuste, aumento de los servicios básicos, tarifazos , recortes en el gasto público, educación y salud, sumado a medidas económicas que llevaran a frenar la economía”.

“¿El cargo eleva a Alfaro de la gente?”

El edil Emiliano Vargas Aignasse (FdT) volvió a la carga contra Germán Alfaro. Luego haber lanzado críticas hacia el intendente por no haberse mostrado en el territorio durante las inundaciones, embistió nuevamente contra el líder del PJS. “Escuché decir a una persona del entorno que el intendente no tiene porqué caminar los barrios inundados, justificando que para eso estaban sus funcionarios. ¿O sea el cargo lo eleva lejos de la gente? Me hizo ruido, como que no está para ensuciarse los zapatos y ponerse el overol”, dijo.

Reclamo por el jefe de policía

A través de una carta dirigida al gobernador interino Osvaldo Jaldo, el legislador Ricardo Bussi le exigió que nombre inmediatamente al reemplazante de Manuel Bernachi, quien renunció a la jefatura de la Policía dos semanas atrás. “Solicito proceda en forma urgente a designar al nuevo jefe”, expresó el líder de Fuerza Republicana. El vicegobernador solicitó al vicejefe José Gómez que atienda la oficina vacante hasta tanto haya un nombramiento. “Los interinatos generan un estado de incertidumbre e impiden proyectar políticas a largo plazo, lujos que ante los altísimos índices de inseguridad registrados en nuestra provincia los tucumanos no podemos permitirnos pagar”, expuso.