Cartas de lectores: proyecto peaje en El Cadillal

El proyecto de instalar un puesto de peaje en la ruta provincial 347 debe ser rechazado por los siguientes argumentos: la propuesta, creemos, viene a contrapelo del avance y las mejoras que desde la puesta en marcha del master plan ha posicionado a la comuna turística del Cadillal como un destino consolidado en el verano, con múltiples propuestas tanto para los tucumanos como para los visitantes que arriban a conocer en Tucumán, la zona de balnearios más importante del norte argentino. Las inversiones que se espera que se instalen en hotelería y la diversificación de propuestas tanto de gastronomía como de campings y turismo activo, tanto en el dique Celestino Gelsi como en la zona del río Loro, se vería afectada de prosperar la medida que, según publicaciones en LA GACETA, rondaría el equivalente del costo de un litro de nafta premiun, es decir $ 116. La propuesta, además, no tiene en cuenta que afectaría especialmente a los residentes del lugar, como así también al turista y al excursionista, que en el segundo caso desde siempre fue el tucumano con menor poder adquisitivo y que elige El Cadillal por la cercanía y los bajos costos en general de los servicios. Además, hacemos notar que todo proyecto de este tipo debe ser consensuado por los sectores involucrados y desde ya creemos que esto no sucedió con los distintos actores del turismo. Por último, creemos que es menester trabajar para que se pueda lograr una continuidad en la demanda, fomentando el turismo interno y ampliando la oferta turística, no solo para lo que es el denominado turismo de “sol y playa” que concurre principalmente en el verano, sino también el turismo deportivo y el turismo estudiantil educativo. Este último sigue siendo cuenta pendiente en Tucumán y actividad que las autoridades deben promover con los múltiples aspectos que son de interés para los proyectos pedagógicos: arqueología, energía, naturaleza, biodiversidad, cultura, etc. No es gravando en las rutas que vamos a lograrlo, sino fomentando la pavimentación de nuevas vías de acceso a la comuna, como es el caso de la ruta 312 que comunica El Cadillal con El Timbó y su kartódromo internacional, lo que verdaderamente cerraría un nuevo circuito turístico. Por todo lo expuesto, nos manifestamos en contra.

Rubén Fernando Olmedo

[email protected]

FE DE ERRATAS.

Pedimos disculpas por un error

En la columna “Historias detrás de la historia” de ayer, de Gustavo Rodríguez, a propósito de los hechos que llevaron a la detención del “Malevo” Ferreyra hace 30 años, se escribió: “la fallecida jueza Liliana Vitar aceptó el planteo”, lo cual es un lamentable error. La magistrada no ha fallecido. Pedimos disculpas a la doctora Vitar y a los lectores por la errata.