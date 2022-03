Turf: Sarfo tendrá siete rivales

Un especial sobre 1.600 metros será la prueba más importante de la reunión turfística que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano. Y la principal atracción de ese cotejo será Sarfo. El zaino de la caballeriza “El Califa”, que viene de conseguir un claro triunfo en el especial “Apertura”, se medirá ante Cucurredo, El Pendex, Global Pro, Ludo Joy, Ravello, Sanferminak y el santiagueño Very Truli.

La jornada contará con otras seis pruebas locales, entre las que se destaca una de 1.200 metros donde competirán: Endless Hope, Dreamking, Empeñoso, Enjoy The Ride, Japonés Rye, Jet Recit, Maimex, Miss Young, Norteño For Sale, Qadir, Ronin Inc, Sceleratus, Sir Wallace y Slack Lode. Durante el mitin también se disputarán algunas cuadreras, para las que se recibirán las anotaciones hasta mañana.