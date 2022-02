Gustavo Martínez sufría la falta de afecto de los hijos de Ricardo Fort, según un amigo

Pasaron cinco días de la muerte de Gustavo Martínez, el ex del empresario de los chocolates Ricardo Fort, y todavía se hacen elucubraciones en torno de su decisión de quitarse la vida.

Durante una entrevista que concedió al programa "Intrusos", Guillermo Arregui, íntimo amigo de Martínez, puso el acento sobre la indiferencia con la cual, a su criterio, trataban Martita y Felipe Fort, los hijos del empresario, a quien era su tutor legal.

"A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos", afirmó Arregui, con lo cual suscribió a los dichos acerca de que la relación entre Martínez y los mellizos.

"Ricardo eligió eso para los chicos. (La familia) interactuó para que las dos o tres personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron. Si no, Gustavo hubiera tenido mucha más titularidad y protagonismo. Al final, Gustavo no estaba contento. Él sentía que los chicos se les habían dado la vuelta. Que no era el mismo afecto, que no eran las mismas personas con las que arrancó", manifestó Arregui.

Karina Antoniali, la ex mujer de Eduardo Fort, contó la reacción de Felipe y de Marta luego de la muerte de Martínez. “Me enteré por mensaje de texto. No lo podía creer. Son dos adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes”, dijo.

“No hablé con ellos, pero calculo que están sintiendo esa pérdida, que después la van a asimilar”, afirmó.