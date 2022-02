Continúa la interna entre los sobrinos de Martínez y la familia Fort: "Me da asco lo que dijo"

El fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, puso de manifiesto la compleja condición psicológica que atravesaba, pero también la feroz enemistad entre sus allegados y la familia de empresarios.

Luego de confirmarse la muerte, se difundieron más detalles de cómo era la rutina dentro del departamento del barrio de Belgrano, Buenos Aires, en el que convivían los mellizos Fort y su padrino. Según fueron difundiendo ambas partes, la relación era distante y el lazo había cambiado desde el fallecimiento del chocolatero, en 2013.

Los momentos que más generaron fricciones fueron el velatorio y posterior entierro de los restos de Martínez, donde hay quienes aseguran que existió un cruce entre las familias.

Lo cierto es que la chispa que encendió todo el conflicto fue la decisión de Felipe Fort de expresarse en sus redes al instante de haberse enterado de la dramática noticia. Imágenes, capturas e incluso videos fueron publicados en la cuenta del joven de 17 años, quien decidió relatar en primera persona lo que había vivido.

Lejos de conmoverse por lo ocurrido, el hijo del mediático arremetió contra Gustavo y explotó en furia. Según reveló, lo que más le molestó fue que no cuidara de él y de su hermana correctamente.

El periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, presentó en su programa el testimonio inédito de Pablo, uno de los sobrinos de Martínez.

“Ahí viene mi pregunta que tiene que ver con su aparición pública, y él (Pablo) me responde por qué motivo no sale a dar declaraciones. ‘Por el momento estamos en duelo, no voy a dar declaraciones'. Yo creo que en unos días cuando todo esto baje, siento que Pablo va a hablar y tiene cosas importantes para decir, hoy está abatido por el dolor y la tristeza de perder a un ser querido como lo era su tío Gustavo”, comentó Etchegoyen.

En otro tramo de su programa, el periodista contó que le consultó al sobrino de Martínez su opinión sobre las publicaciones del hermano de Marta Fort. “Acá viene lo más importante cuando le preguntó si se enteró de las declaraciones de Felipe Fort que generaron tanta polémica la semana pasada. Y lo que me contestó Pablo fue contundente y tajante. ‘Me da asco lo que dijo Felipe Fort, mi tío los amo siempre’”, sostuvo.