Los hijos de Ricardo Fort cumplieron 18 años: ¿qué dijeron en el festejo?

Seguramente el contexto o el escenario no fue el mejor, pero el cumpleaños número 18 de Marta y Felipe Fort llegó y fue celebrado como se debía.

“¡Feliz cumpleaños para mí!”, puso la hija de Ricardo Fort en su cuenta de Instagram en la primera foto que publicó luego de la muerte de Gustavo Martínez, quien fuera su tutor y quien se arrojó desde el piso 21 del edificio del barrio de Belgrano en el que vivía con ella y Felipe, su hermano. Antes había publicado un video desde la terraza de un lujoso hotel en Beverly Hills, a donde viajaron con Felipe para recibir la mayoría de edad.

“Aunque no pueden estar todos los que me hubiese gustado que estén”, también escribió Marta junto a un emoji de corazón roto. Sin hacer referencia a ninguna persona en particular, pero dada la relación con Gustavo y lo que dijo de él, se especula que se refería a Ricardo, su padre.

“Todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo, me pareció muy egoísta”, escribió la semana pasada luego del suicidio de Gustavo antes de eliminar todas las fotos de su Instagram y solo dejar tres: en una de ellas, está junto a su padre y quien fuera su tutor legal, consigna el sitio Infobae.

En sus historias de Instagram, la jovencita siguió dando cuenta del festejo de cumpleaños. “Se celebra en familia”, puso Marta mientras hacía un plano de la mesa donde se había sentado a celebrar en un restaurante. Allí estaban ella, su hermano, su niñera Marisa López, y se sumaron su tío Eduardo Fort con su novia, Rocío Marengo, y más familiares.

En otro de las historias que compartió, enfocó el postre que hizo las veces de torta y terminaron soplando la vela junto a su hermano. “Ahora soy legal”, añadió al posteo.

En la misma red social, Felipe solo atinó a publicar una foto de la terraza que había mostrado Marta minutos antes y luego otra del salón donde tuvieron el festejo, pero sin ningún saludo escrito o personalizado.