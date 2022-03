Cartas de lectores III: Sanciones a intelectuales y atletas rusos

Me pregunto por qué tienen que pagar por todo este problema territorial y de la OTAN junto con Estados Unidos, los intelectuales, los atletas rusos y una sociedad completa, que no tienen nada que ver con este conflicto. Hablo de deportistas descalificados por distintos organismos, señales de TV, escritores y demás personas que tienen derecho a hacer su trabajo, escribir, desarrollo físico, futbolistas etc. Tanto se habla de autocracia de parte de Putin, pero también me parece injusto que estén haciendo esto contra la sociedad rusa que está luchando para ver cómo hacer una hermandad con los ucranianos. Dentro de poco ya no podremos disfrutar el Lago de los Cisnes de Tchaikovski o dejar de ver bailar a Nureyev, o ver películas de Andrei Tarkovski o no poder leer a Fiodor Dostoievski. Lo mismo pasó cuando terminó la 2º Guerra Mundial la humillación que tuvieron que pasar la sociedad alemana por parte del resto de Europa y del mundo a causa del nazismo. Hay que separar las cosas. La sociedad rusa condena los ataques de Vladimir Putin y no tiene por qué soportar todo esto que está manipulado por Estados Unidos. La única forma de que esto termine es por la paz y la vía diplomática, pero siempre hay intereses que jamás ninguno de nosotros va a saber; pero no se condena a un pueblo que hoy está sometido por un tirano.

Fernando Esteban Saade

