Cartas de lectores I: Los perros hablan

Gracias a la increíble tecnología, parece que ahora los perros pueden expresarse libremente. Esto se demostró en el caso de Dylan (perro del presidente Alberto Fernández), que tuvo que salir a defenderlo (a través de Instagram) por lo increíble que sonaba que su adiestrador Ariel Zapata haya sido designado en un alto cargo en el Ministerio de Seguridad como Director de Planificación, bla, bla, bla, por sus “elevados” conocimientos. Por supuesto (suponemos), con un sueldo que cualquier alto investigador o profesor universitario envidiaría. Ante esto, el inspirador del nombramiento, Aníbal Fernández, respondió a las críticas con su grosero e irrespetuoso lenguaje: “me importa un c... que...”. Aceptemos -no queda otra- que los perros hablan, pero a su vez, los gatos roban. Sin implicar referencias personales. Que las hay, las hay. Al respecto, alguna vez leí que un emperador de la muy antigua Roma, para ufanarse de su poder como soberano, incluyó el nombre de su caballo como candidato a senador. ¿Qué cree que pasó? Eso mismo. El emperador todavía debe estar riéndose. Bah, nosotros lo hemos superado. Exigimos, por lo menos, que parezcan humanos .Que sean perros, gatos, buitres, zorros, etc., siempre y cuando sepan mentir, sonreír y levantar la mano. No importa si usan Instagram o no.

Darío Albornoz

