Un domingo nublado, con lloviznas y una máxima ligeramente elevada

La tormenta de anoche prenunció una jornada gris para Tucumán, durante todo el día de hoy. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo se presentará con lloviznas intermitentes, y con un cielo cargado de nubes.

La máxima prevista, por otro lado, rondará los 29° C, lo cual tornará levemente cálida la jornada; sobre todo debido a la alta humedad que se sentirá de manera constante.

Según el organismo, los porcentajes de lluvias y/o de tormentas aisladas se mantendrán durante toda la semana. El alivio llegaría por el lado de la temperatura, puesto que las máximas no superarían los 27° C (mañana), y alcanzarían, incluso, los 20° C (el viernes y el sábado).