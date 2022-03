Docente asaltado en Lomas de Tafí: “El que consume es una persona enferma”

“La prevención de las adicciones pasa por la inclusión. Por eso estamos trabajando con diferentes programas, para que este tipo de casos no se repita”. Así se expresó Matías Tolosa, secretario de Asistencia y Prevención de las Adicciones, con respecto al caso del profesor secundario que fue asaltado por un ex alumno. “No todo el que consume es un adicto y no todo el que consume es un delincuente, hay que desestigmatizar estos discursos”, agregó el funcionario.

El viernes 25 de febrero, Julio Ferreri un docente de la escuela secundaria de Lomas de Tafí, fue amenazado y asaltado a punta de pistola por dos jóvenes y la víctima reconoció a uno de ellos como un ex alumno. Según contó el profesor, los atacantes estaban drogados. “Nosotros nos damos cuenta cuando vemos sus ojitos. Apenas los miré, vi que estaban drogados y lamentablemente no era marihuana. Me dio mucha pena verlos en ese estado. La verdad que no sentí miedo, al principio tuve impotencia porque me quitaban algo que es mío (le robaron una mochila y su teléfono celular), y luego me partió el alma. Yo quiero ayudarlos a tomar consciencia. Quiero que vean que hay otro camino”, dijo Ferreri en diálogo con LA GACETA. “Sabemos que esto viene hace tiempo y la adicción está muy instalada en la zona, tanto en sectores bajos como en la clase media y en la alta”, agregó.

Una docente de la misma escuela, que no quiso identificarse, opinó que se trata de una cuestión de contención familiar.

Tolosa analizó lo sucedido. “Es un problema multicausal que no distingue géneros, ni edades, ni clases sociales. La Secretaría viene llevando a cabo un trabajo en distintos ámbitos, actividades de promoción y prevención de consumo con el deporte, con el arte y con la cultura. Tenemos que seguir generando espacios de inclusión y participación. Una persona con consumo requiere un tratamiento y lo primero que hacemos es ver qué tipo de tratamiento necesita para poder vincularlo. Puede ser un tratamiento ambulatorio o de mayor complejidad. Trabajamos de forma articulada. Tenemos que entender que esto es un problema de salud”, advirtió.

“El que consume es una persona que está enferma, no es un delincuente. De repente es el que vende, el que trafica. Es un tema que está en el ámbito de la Justicia, la Policía, la seguridad. La persona que consume tiene un padecimiento de salud”, agregó Tolosa. Además dijo que todas las estrategias, tratamientos y abordajes son de la Secretaría.

Con respecto a la violencia o agresión ejercida por estos jóvenes al momento del robo al profesor, el especialista opinó: “puede haber alteraciones pero no tenemos que caer en la estigmatización de algunos discursos. Claramente es un trabajo complejo que requiere una labor articulada. Debemos seguir trabajando como lo venimos haciendo. Es una labor continua”.

El hecho

“Soy tu profesor”

El viernes 25 de febrero Julio Ferreri (44) frenó su motocicleta sobre avenida Kirchner, en Lomas de Tafí, en dirección a avenida América cuando fue sorprendido por dos jóvenes que querían asaltarlo. Uno de ellos le quitó la mochila y el otro, su ex alumno, lo apuntó con el arma pidiéndole el celular. “Les pedía por favor que no se lleven mi mochila porque tenía papeles muy importantes. No sentí miedo. Luego me gatilló por segunda vez y se fueron corriendo con mis cosas”, relató. Ferreri corrió a su ex alumno, se sacó el casco y le dijo “por qué me hacés esto, soy tu profesor”. Luego, el joven tiró el celular y se fue a su casa. El profesor recuperó sus pertenencias gracias a la colaboración de los vecinos de la zona. “Quiero ayudarlo”, dijo Ferreri sobre el ladrón.