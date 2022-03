Un profesor, asaltado por un ex alumno

El pasado viernes cerca de las 14, Julio Ferreri había frenado con su motocicleta en un semáforo en la intersección de avenida Kirchner y Francisco de Aguirre -a la salida de Lomas de Tafí-, en dirección a la avenida América. En ese momento, según relató a través de su cuenta de Facebook, dos sujetos se acercaron rápidamente y lo apuntaron con un arma de fuego para asaltarlo. Finalmente le quitaron su mochila y el celular. La historia dio un vuelco cuando Julio reconoció a uno de los ladrones.

La víctima, que es profesor de una escuela de Lomas de Tafí, explicó que uno de los delincuentes había sido su alumno. “Soy tu profe, no me hagas esto” le dijo Julio a este joven al momento del robo. ¡Hoy sigo con vida, gracias Dios! Una tristeza enorme e impotencia me invade el corazón y el alma”, comenzó su relato en redes sociales el profesor luego del hecho. “En cuestión de segundos dos jóvenes a punta de arma robaron mi celular y una mochila. Lamentablemente reconocí a uno de ellos, que fue mi alumno. En el forcejeo uno de ellos me hizo dos disparos que no salieron las balas. Solté la moto y de manera inconsciente lo empecé a seguir”, dijo Julio. El hombre contó que regresaba de hacer unos trámites y tenía documentación importante en la mochila, por eso su preocupación. De acuerdo a lo que contó el profesor, luego del segundo disparo decidió perseguirlos. “Corrieron hacia la avenida Francisco de Aguirre entrando a mano izquierda donde está el pasaje Rapelli. Yo le decía: ‘te conozco, no me hagas esto’; afortunadamente parece que reaccionó y me dejaron tiradas las cosas, que estaban destruidas pero faltaba la llave. Me fui a buscar la moto”, expresó.

Mensaje de ayuda

Los vecinos de la zona le habían custodiado la moto mientras él perseguía a estos delincuentes. “Hacía un mes que la había comprado. Ellos me acompañaron a buscar la llave y unas personas me dijeron que la llave estaba tirada cerca de una garita y la encontré. “Hay mucha falencia y falta de contención familiar y estatal. Si la pistola estaba cargada no estaría contando todo esto. Espero que leas esto y te pongas en contacto conmigo, te quiero ayudar y demostrar que hay una vida mejor”, expresó el profesor a su ex alumno.