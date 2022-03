No decretarán la ley marcial

Vladimir Putin subrayó que no tiene considerado introducir una ley marcial en su país porque no hay razones para ello, respondiendo así a los rumores que habían surgido tras el inicio de la invasión en Ucrania. “La ley marcial se aplica en caso de agresión, especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, comentó Putin. A algunos rusos les preocupa que, en caso de que el líder autoritario imponga la ley marcial, ello conduzca a una mayor represión de la disidencia política y de los medios de comunicación. De hecho, hay informes de rusos que ya han abandonado el país por temor a que Putin pueda dar ese paso.