Atlético quiere hacer un buen negocio

Realizar un depósito a plazo fijo significa colocar en el banco un monto de dinero durante un tiempo determinado. Al finalizar ese plazo, el banco te devuelve el dinero invertido más un extra en concepto de intereses. Es decir, al final te llevas más dinero del que invertiste.

Se podrá discutir si con nuestra economía sirve o no, porque hay otros factores en el medio que influyen, como la inflación. Ese tema lo dejaremos para otra sección del diario, pero se lo trae a colación porque el partido de esta tarde en el “Coloso Marcelo Bielsa”, bien podría tratarse de una inversión para un Atlético que, a futuro, puede recibir buenos dividendos. Sí, así como si se tratara de un plazo fijo, el “Decano” buscará sumar los puntos que en la temporada 2.023 se coticen en oro.

¿Por qué? Muy sencillo, si miramos como arrancaría la temporada que viene en los promedios, encontramos al “Decano” en el puesto 24, con un coeficiente de 1,047, justo por debajo de Newell´s, que tendría 1,071 en la ubicación 25. En puntos, la diferencia es mínima; Atlético tiene 44 en la tabla acumulada y la “Lepra” 45, por lo que un triunfo haría que el “Decano” escale un puesto.

En Atlético son conscientes en que cada punto vale mucho y por eso esta tarde buscarán sumar como sea. “No sirve ir y perder en Rosario, perdería valor el triunfo en casa. Tenemos que buscar el triunfo o dividir los puntos”, señaló Renzo Tesuri, el volante que tuvo su primer partido como titular en la era de Juan Manuel Azconzábal.

Tesuri, justamente, fue uno de los puntos altos en el triunfo ante Patronato y los hinchas se mostraron muy conformes con el rendimiento del ex Godoy Cruz. “Estoy muy contento por el triunfo. Desde el miércoles que estamos enfocados en Newell´s. En lo personal estoy contento por volver a jugar, se me dio la posibilidad y traté de aprovecharla al máximo. Me sentí bien”, remarcó el volante, en coincidencia con lo que piensan los hinchas.

Otro de los puntos altos del triunfo del martes fue Guillermo Acosta, que jugó como volante por derecha y tuvo un gran despliegue. “Se trabajó muy bien, fue una semana corta pero nos preparamos para el partido ante Newell’s. Estamos tranquilos y con la cabeza más fría porque ganamos el último juego”, advirtió.

En relación a lo que fue el envión de volver al triunfo, “Bebe” valoró lo conseguido. “Se rescatan muchas cosas, la actitud de ir a buscar el partido todo el tiempo, por momentos se pudo jugar, en otros tuvimos que meter, estamos preparados para las dos cosas. Es lo que nos pide ‘Vasco’”, argumentó el volante que también será titular esta tarde.

El “Coloso”, será algo así como un cajero automático para Atlético. Allí depositará todo, no se guardará nada para traer a Tucumán; a lo sumo puntos, que esperará que el año que viene empiece a entregar buenos dividendos para empezar a olvidarse, lentamente, de los promedios.