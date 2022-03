Cartas de lectores III: El zarpazo del lobo estepario

Los siglos se suceden, y en sus largos y extensos recorridos los acontecimientos pugnan por la belicosidad y asumir nuevos desafíos de conquista y dominación. Entre estos hostiles y diversos escenarios, la guerra es la más execrable lacra de la humanidad. Siempre agazapado y al acecho con su política expansionista, el inminente zarpazo del lobo estepario se ha consumado, sus garras fenomenales laceran a su vecino Ucrania, endeble en pertrechos militares pero inmensamente rico en recursos naturales. Las reencarnaciones de sus seculares imperios zaristas no se han extinguido, están soterrados y emergen intempestivamente. Erich Alfred Hartmann (1922-1993) fue un militar alemán apodado “Bubi” por sus camaradas alemanes y “El diablo negro” por sus adversarios soviéticos; fue un piloto de cazas alemán durante la Segunda Guerra Mundial, considerado el mejor de la aviación en la historia de la guerra aérea. En un rapto de profunda reflexión y acendrada introspección, decía sobre los retos de la razón: “la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan…”

Alfonso Giacobbe

24 de Septiembre 290 - S.M. de Tucumán