La ex de uno de los detenidos por la violación grupal: “No me creíste, ahora tu hijo está escrachado”

Tras conocerse la identidad de los seis detenidos por el caso de violación grupal en Buenos Aires, otra joven reveló haber tenido una relación en su adolescencia con Ignacio Retondo, uno de los acusados, y aseguró que ella también había sido víctima de abuso cuando tenía 14 años y que su “exsuegra” no le creyó.

“No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es un violador, que es un perverso, lo va a ser siempre”, dijo Stef, la usuaria de Twitter que publicó su experiencia y contó en los medios porteños su sufrimiento cuando era una adolescente.

“Exsuegra vos que no me creías, la respuesta llegó sola. El violento de tu hijo está escrachado en todos lados”, escribió en su cuenta de Twitter Stef. Su tuit superó rápidamente los 100 mil “Me gusta” y tuvo cientos de comentarios, en su mayoría para solidarizarse con ella.

La chica, hoy de unos 20 años, fue entrevistada este jueves por El Trece y dijo que al abuso por parte de Retondo lo sufrió cuando tenía 14, cuando mantenían una relación de amigos y se veían en eventos que compartían: “No me puedo quedar más callada, pasaron seis años y a veces la Justicia no es lo mejor y me indigna”.