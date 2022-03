Pepito Cibrián tiene nuevo novio: es cuarenta años menor que él

Pepe Cibrián, de 73 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto con un apuesto joven, llamado Nahuel Nicolás Lodi, de 32 años, al lado de una romántica frase.

Se trata de su nueva pareja. Pepito le confirmó a Clarín el vínculo en cuestión.

"Hay instantes que no perduran y dejan de serlo. En cambio otros que se van manteniendo y van creciendo. Yo estoy convencido de que en este caso, el encuentro con Nahuel ha sido y es sumamente creativo y gratificante", agregó, visiblemente enamorado.

Y, acto seguido, aclaró que la diferencia de años que le lleva a Nahuel no es significativa ni le afecta en lo más mínimo. "Me siento sumamente acompañado y siento que lo acompaño mucho. Es una persona bellísima y a los 73 años no creo mucho en las diferencias de las edades porque no hay edades, hay ganas...", remarcó.

"Lo conocí por Tinder, una plataforma que es muy buena porque ayuda a la gente a conocerse... yo hago bromas en las notas sobre eso, pero la realidad es que fue a través de eso... después ya con videollamadas hasta que finalmente nos conocimos a las dos semanas (de comenzar a hablar virtualmente)", dijo.