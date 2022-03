Cartas de lectores II: ¡Viva Corrientes!

Mientras escribo esta carta me alegra el alma la imagen de LA GACETA que muestra a brigadistas forestales tucumanos, de nuestra heroica y silenciosa Defensa Civil, encabezados por su Director Ing. Fernando Torres, colaborando para apagar el fuego que se tornó incontrolable en la hermana provincia de Corrientes. Además, se alquilaron dos aviones hidrantes que viajaron al lugar del siniestro. Me imagino que se está gestionando la compra de estas máquinas voladoras, tan útiles y necesarias para estas extremas situaciones. El daño es tremendo, el desastre es total, el esfuerzo no alcanza; nos quedaba rogar a Dios y pedir que llueva y Dios escuchó nuestro ruego, llovió y fue fiesta popular. Con gran orgullo les decimos ¡Gracias! a los Bomberos Voluntarios de toda la provincia, que están colaborando y a algunos intendentes del interior, pero el aplauso se lo llevan nuestros héroes de la Defensa Civil de la provincia de Tucumán. ¡Todos somos Corrientes, chamigo!

Francisco Amable Díaz

