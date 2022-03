Cartas de lectores I: nosotros

Es hora de evaluar también las cosas buenas que nos pasan. Porque una mirada totalmente desesperanzada es funcional a la mafia narcopolítica. El fenómeno de Santi Maratea no es una casualidad ni simple solidaridad. Es creer y apoyar a los verdaderos hacedores, creativos y emprendedores. Por eso, año a año, crecen los unicornios de la industria del conocimiento. Año a año, y pese a la confiscación con formato de impuestos, el campo sigue adelante, como muchas industrias que están creciendo pese a los gobiernos miopes. No perdamos la fe en nosotros mismos, no dejemos de creer en nuestras posibilidades, ni nos entreguemos a la desesperanza, que es un camino fácil al cinismo. Argentina saldrá adelante de la mano de los hacedores, de los trabajadores, los científicos, los creativos, los emprendedores y la gente común que ama este país. Pese a los chantas políticos.

Esteban Tortarolo

[email protected]