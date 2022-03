Mbappé: PSG le ofrece una montaña de euros

Paris Saint Germain está dispuesto a intentar hasta lo imposible para retener a su máxima estrella: la ofreció a Kylian Mbappé un contrato de dos años valuado en 200 millones de euros netos: 100 por renovar y 50 millones de sueldo anual. Un trato muy difícil de rechazar, no solo por el monto sino por su corta duración. No obstante, los rumores apuntan a que el francés esta completamente decidido a firmar con Real Madrid en mitad de año.

TENIS

Tenistas rusos y bielorrusos, sin riesgo

Luego del pedido del Comité Olímpico Internacional de prohibir la participación de deportistas rusos y bielorrusos en eventos deportivos en general debido al conflicto con Ucrania, la ATP y la WTA dejaron en claro que los tenistas de esas nacionalidades podrán seguir compitiendo con normalidad en sus torneos.

MOTORES

Llegan los jet ski y las motos de agua

Este fin de semana, en El Cadillal, se disputará la tercera fecha del Campeonato Argentino de jet ski y motos de agua. En las próximas horas, comenzarán a llegar los competidores que se estiman serán más de 50 entre damas y caballeros. La primera actividad será el viernes por la tarde en plaza Independencia con una exposición de las máquinas.

BASQUET

Se jugarán dos partidos por el Federal

Hoy se iniciará la 6° fecha del Federal de Básquet con dos cotejos: Asociación Mitre, desde las 21 recibirá a Nicolás Avellaneda; en tanto que Belgrano, a las 21.30, será local ante Jorge Newbery de Santiago. Mañana, desde las 21.30, Talleres, será anfitrión de Nicolás Avellaneda de Santiago.

VOLEY

El Mundial no se jugará en Rusia

La Federación Internacional de Voley (Fivb) anunció que el torneo mundialista programado para agosto y septiembre en Rusia no se hará en ese país. “El Consejo de administración llegó a la conclusión de que sería imposible preparar y organizar los mundiales en Rusia debido a la guerra en Ucrania”, afirmó la Fivb en un comunicado. Al mismo tiempo la Fivb informó que todos los equipos nacionales, clubes oficiales y atletas de voley de playa y nieve, no sólo de Rusia, también de Bielorrusia, no pueden participar de las competencias hasta nuevo aviso.