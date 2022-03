Batman, hoy aterriza un hombre murciélago más misterioro y más sombrío

Hace más de una década, Robert Pattinson encarnó uno de los vampiros más famosos de la historia del cine en la saga “Crepúsculo”. Varias películas y diversos géneros después el actor británico se mete ahora en la piel del hombre murciélago.

El superhéroe de Ciudad Gótica vuelve a la gran pantalla: hoy es la avant premiere de “Batman”, título-marca de uno de los tanques del año, al punto de ser el único estreno de la semana en las salas locales de cine, en avant premiere un día antes de lo habitual.

De todos los atractivos publicitarios del filme, sin duda el que más intriga a los fans es si el galán crepuscular le dará el tono justo y solemne al misterioso personaje de la máscara negra. Pasaron casi dos años desde que Matt Reeves, el director, anunció que estaba preparando una película del personaje, y que sería Pattinson quien lo interpretaría. Entonces la noticia causó rechazo, pero las postergaciones por el covid y una activa campaña de prensa han despertado expectativa en el debut.

El nuevo superhéroe

“La verdad es que siempre me gustó ver películas de superhéroes. Lo que me costaba era interpretar a uno, porque me daba miedo pensar en firmar para tres, cinco, 10 películas... Es mucho compromiso. Pero crecí viendo a Batman; me disfrazaba de él cuando era pequeño, y las películas me influyeron muchísimo. Por eso no me costó nada la decisión; tenía muchas ganas de interpretarlo”, declaró Pattinson entrevistado por la TV española.

El actor sucede en el papel al protagonista inicial y director, Ben Affleck, que dio un paso al costado del Universo cinematográfico de DC y regresó sólo para un cameo.

Reparto estelar

Como toda superproducción, “Batman” cuenta con un estelar reparto integrado por Zoë Kravitz, que encarna a Selina Kyle (Gatúbela); Paul Dano a Edward Nashton (el Acertijo); Jeffrey Wright a James Gordon; John Turturro a Carmine Falcone; Peter Sarsgaard a Gil Colson; Barry Keoghan a Stanley Merkel; Jayme Lawson a Bella Reál; Andy Serkis a Alfred Pennyworth y Colin Farrell a Oswald Cobblepot (el Pingüino).

El director Reeves coescribió el guión junto a Peter Craig a partir del héroe original de DC Comics, que crearon el dibujante Bob Kane y el escritor Bill Finger en 1939.

Personaje vengativo

La historia bucea nuevamente en los orígenes del personaje y plantea una versión mucho más oscura de Bruce Wayne y su entorno. Wayne vive su segundo año como Batman, y todavía no se gana la confianza de los ciudadanos de Ciudad Gótica, ni de su Policía.

El hombre murciélago de Pattinson aún está tratando de estructurar sus tácticas y de definir sus motivaciones para seguir a los criminales de la ciudad distópica, y sus archifamosas batiherramientas para atrapar villanos son apenas prototipos.

Comparado con la trilogía de Christopher Nolan, que protagonizó Christian Bale, esta versión de Batman se destaca por su tono sombrío, casi de antihéroe impulsado por la venganza.

El personaje central es casi deprimente, y parece inspirado en la personalidad de Kurt Cobain, el recordado vocalista de Nirvana, cuya música colabora desde la banda sonora. Pattinson, que venía de un papel de reparto en la polémica superproducción de ficción científica “Tenet”, de Nolan, quería interpretar un papel que fuese físico. Ahora, el guión de “Batman” lleva su personaje a través de un viaje físico y emocional, y lo pone a prueba.

El nuevo héroe se pone la capa que colgó Affleck, cuya interpretación de Batman en dos películas basadas en los cómics de DC (”Batman v Superman: El origen de la justicia”, y “La liga de la justicia”) tuvo una fría recepción entre los seguidores.

La villana y sus antecedentes

Zoë Kravitz enfrenta el desafío de crear una versión auténtica de la villana Gatúbela, un personaje muy interesante dentro de la vida del superhéroe de DC. La ascendente actriz estadounidense (hija del cantante Lenny Kravitz) tiene que enfrentar antecedentes como la memorable actuación de Michelle Pfeiffer en “Batman regresa” (1992) junto a Michael Keaton, y las no tan bien recibidas de Halle Berry de 2004 (ganó el Razzie, que premia las peores actuaciones) y de Anne Hathaway (“Batman: el caballero de la noche asciende”, 2012).

Reflejo

“Reeves escribió este guión dos años antes de que fuésemos a producción (en 2020). Creo que él estaba observando el mundo y nuestro panorama, y las cosas que estaban ocurriendo”, sostuvo Dylan Clark, el productor, en una entrevista. “La mejor parte acerca de Ciudad Gótica es que refleja nuestras sociedades. Creo que es una representación de lo que esta gente está sintiendo, y están descontentos”, agregó. Y aunque Clark insistió en que no tratan de entrar en política, la película deja el mensaje de que el mundo necesita tener fe en sus autoridades electas.

Qué se sabe

Sobre el filme se sabe muy poco; sólo se conocen los adelantos y el elenco.

Pero un posteo en Instagram de MTV UK reveló las primeras impresiones cuando en ese sitio de publicó: “Matt Reeves entrega una increíble y divertida historia de coming of age de Batman”.

Las opiniones siguieron apareciendo, sin que haya adelantos precisos de la trama y centrados en las sensaciones. Según la apreciación de Total Film, merece el mote de “sensacional”, y de acuerdo a Empire es “fascinante”. Desde Unilad catalogaron la película como “absolutamente eufórica”. Finalmente, desde Shortlist se la promocionó como “una gran película” e Insider hizo hincapié en el protagonista al destacar: “Robert Pattinson será tu nuevo Batman favorito”.