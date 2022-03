¿Por qué futbolista turco se negó a vestir la camiseta con la inscripción “No a la guerra”?

Mientras se siguen sumando los repudios a la invasión de Rusia en Ucrania, un futbolista turco no quiso salir a la campo de juego con una remera que decía "No a la guerra", y luego del partido dio los motivos para no hacerlo.

Se trata de Aykut Demir, jugador del Erzurumspor, de la segunda división del fútbol de Turquía, quien optó por no llevar la remera de homenaje ya que considera que otro tipo de conflictos bélicos no tienen la repercusión que está teniendo la situación entre Rusia y Ucrania.

"Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente", dijo el futbolista tras el encuentro contra el Ankaragucu.

Por último, opinó que "aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países".