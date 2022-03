Las familias subrogantes: Ucrania entrega unos 3.000 niños por año

El domingo pasado lograron entrar en territorio polaco las familias que habían viajado a Ucrania para encontrarse con sus bebés nacidos por vientre subrogado. Luego de un operativo de 23 horas, coordinado por las embajadas argentinas en Polonia y Ucrania, las familias llegaron a Varsovia. “Cinco familias argentinas con cinco bebés de vientres subrogados estaban alojadas desde el lunes en el sótano de la residencia de nuestra embajada en Ucrania. Ya se encuentran camino a Polonia. Gran trabajo de la embajadora Elena Mikusinski y del cuerpo diplomático”, había comunicado Santiago Cafiero, canciller argentino.

Habían llegado hace aproximadamente un mes a Kiev y no pudieron regresar a Argentina por el cierre del espacio aéreo ucraniano a partir de la invasión rusa desencadenada el jueves pasado. Pasaron la semana alojadas en un sótano de la residencia de la embajada argentina en Ucrania, ya que es un lugar más seguro para proteger su integridad en medio de los bombardeos, según había informado cancillería.

El proceso comenzó el pasado sábado desde Kiev en medio del enfrentamiento bélico y tomó 23 horas hasta lograr cruzar la frontera y refugiarse en Varsovia.

El operativo de salida se realizó con vehículos oficiales provistos por la embajada argentina en Polonia, que se dirigieron a la frontera con Ucrania. Una vez en tierra ucraniana, cambiaron de vehículo a las familias y las acompañaron en todos los trámites migratorios con las autoridades ucranianas para la salida, y polacas para el ingreso.

Travesía

“Cuando supimos que las familias estaban dispuestas a salir, nos dispusimos a resolver la logística para llegar a la frontera, el verdadero problema”, contó a Télam Ana María Ramírez, embajadora de Argentina en Polonia. Además resaltó el “trabajo en equipo” que posibilitó esa acción y destacó que ubicó en la ruta abarrotada de autos a la camioneta con sus compatriotas gracias a “la bandera argentina que habían colgado” del vehículo.

La embajadora explicó que salieron a las cuatro de la tarde del sábado desde Varsovia y llegaron a la noche a Ruda Rozaniecka, un pueblo polaco a 50 km de la frontera con Ucrania. A las tres de la mañana, aproximadamente, siguieron el camino sabiendo que las familias argentinas -salidas de Kiev en una camioneta- estaban próximas a la frontera.

A primera hora de la mañana del domingo en Polonia, los funcionarios argentinos cruzaron la frontera de Ucrania por el paso Hrebenne-Rava Ruska.

“Mi idea siempre fue ‘vamos a avanzar todo lo que nos permitan’, pero no sabíamos cuánto iba a ser eso”, contó Ramírez, que explicó que había una fila de 25 kilómetros en ese momento para cruzar desde Ucrania a Polonia. “Hablamos con un oficial de Migraciones polaco que habló con su contraparte ucraniano y nos dijo que podíamos pasar. ¡Fue una felicidad enorme para todos!”, exclamó.

“Cuando llegamos adonde el GPS decía que estaban me bajé y enseguida vi su camioneta. La reconocí por la bandera argentina que habían colgado. Abrí la puerta y fue una cosa increíble. La vuelta por la ruta fue lenta y complicada pero ya no me importaba nada más porque los teníamos a ellos”, expresó.

Pasado el mediodía del domingo llegaron a suelo polaco, y más tarde al hotel en Ruda Rozaniecka, donde la comitiva había parado en el viaje de ida. Allí pasaron la noche antes de emprender este lunes el viaje a Varsovia.

“Pongo en valor el trabajo en equipo, que ya lo habíamos vivido con los varados por la pandemia de coronavirus, pero sin eso esto no hubiera sido posible”, remarcó Ramírez.

Subrogación de vientre

Ucrania es uno de los principales destinos mundiales para la subrogación de vientre, por lo que miles de hombres y mujeres arriban al país de Europa del Este para cumplir su sueño de tener una familia. Kiev es una de las capitales de la práctica reproductiva de la subrogación de vientres. Iniciada en Ucrania a principios de la década del 2000; es una actividad que empezó a crecer exponencialmente hace poco más de cinco años. Si bien no hay estadísticas públicas, las estimaciones indican que unos 2.500 y 3.000 bebés nacen cada año en Ucrania para adoptantes de fuera del país.