Pagani y otro gran exabrupto: intercambió insultos en vivo con otro periodista

En octubre se cumplirán 15 años de la pelea en vivo que protagonizaron los periodistas deportivos Horacio Pagani y Alejandro Fabbri. Se dijeron absolutamente de todo en un programa de TyC Sports y sólo faltó que se vayan a las piñas. Fue tan legendaria que el solo hecho de calcularle un aniversario ya habla por sí sola. A partir de ahí, los enojos y exabruptos de Pagani, lejos de calmarse, fueron alentados por todos los programas donde pasó y hasta se transformó en una atracción para los productores. No sorprende entonces que anoche se haya vivido otro episodio de esos y la térmica de Horacio y su rival hayan saltado por los aires.

Esta vez fue en “Pasión por el Fútbol”, el programa de El Trece (aquí lo dan en Canal 10) y su contrincante fue un tal Nicolás Distasio. La discusión era sobre el partido que acababa de empatar River ante Racing y Distasio disparó contra Pagani: "¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de qué cuadro soy y vos no. Vos sos de Boca".

El periodista de Clarín explotó y arremetió contra su compañero: "Es grave que me digas una cosa así. ¡Vos no sos periodista, vos sos un barrabrava! Las pelotas soy de Boca. ¡Las pelotas!".

Distasio siguió: "Asumí tu condición de fanático de Boca. Sos anti-River o hincha de Boca" y la escalada de chicanas e indultos continuó subiendo: "Vos no sos periodista, no sos un carajo -dijo Pagani-. No te permito que quieras meterme en eso. La porong* soy de Boca. No te lo permito, viejo. De ninguna manera. Si vos te asumís como hincha de River, jodete. Yo no soy de ningún cuadro".

Pagani no frenaba y Distasio casi que sonreía, creyendo que había logrado lo que quería: hacerlo enojar. "Este se quiere hacer el canchero porque no puede discutir periodísticamente de nada. ¡Barrabrava! Así que guarda. Guarda que ésto lo arreglamos en cualquier circunstancia. A mi no me acuses de algo que no soy, ¿o querés que te diga que sos trolo", exclamó Pagani. Sebastian Vignolo, conductor del programa y que hasta aquí solo atinaba a reírse y a disfrutar de la pelea que traería rating, decidió frenar la discusión y pasar a otro tema.