"Soy tu profe, no me hagas esto": el emotivo relato de un tucumano tras un asalto

Un tucumano sufrió un asalto en la zona norte de la Capital, y además de compartir un duro relato a través de las redes sociales, transmitió una reflexión sobre los autores del violento hecho y los invitó a contactarse con él. "Quiero ayudar", dijo.

"Hoy sigo con vida, gracias a Dios!", señaló Julio Ferreri en su perfil de Facebook, al iniciar su testimonio sobre el hecho registrado días atrás.

Describió que "una tristeza enorme e impotencia" invadían su "corazón y alma" por lo sucedido.

"Siendo las 13.45, paré en mi moto en la avenida Néstor Kirchner, antes de la Francisco de Aguirre, para cruzar hacia la avenida América. En cuestión de segundos, dos jóvenes, a punta de arma, robaron mi celular y una mochila", expresó Ferreri.

Reveló que "lamentablemente", durante el ataque alcanzó a reconocer a uno de los asaltantes, que era "un ex alumno".

"En el forcejeo, uno de ellos me hizo dos disparos; por suerte, no salieron las balas. Solté la moto y, de manera inconsciente, los empecé a perseguir. Venía de hacer unos trámites importantes, y tenía documentación valiosa (en la mochila)", señaló.

El hombre contó que los autores del atraco huyeron hacia la mano izquierda, en dirección al pasaje Rapelli. "Yo, con mi impotencia, les decía: 'soy tu profe, te conozco, no me hagas eso'. Afortunadamente, parece que reaccionó y me dejaron tirado el celular y la mochila. Pero faltaba la llave. Recogí la mochila, el celular, que quedó destruido, y me fui a buscar la moto. Unos vecinos de la avenida Kirchner se habían quedado cuidándomela (hace un mes la compré). Pero me faltaba la llave. Y los mismos vecinos me acompañaron a buscarla", indicó Ferreri.

VÍCTIMA DE UN ASALTO. Julio Ferreri reflexionó sobre el robo que sufrió y compartió sus sensaciones.(foto de Facebook).

Luego, señaló que "un ángel sabía dónde vivía el joven" que lo había asaltado. "Me llevaron a su casa, y él no me atendió, pero sí otra persona que me dijo que a la llave la había tirado cerca de una garita. La encontré. Volví al lugar (del robo) y los vecinos me estaban cuidando la moto, además de la mochila", afirmó.

Ferreri, a continuación, reflexionó sobre lo sucedido. "No siento rencor ni odio. Siento tristeza, y mucha. Porque sé que su condición de vivir, sumado a sus problemáticas de adicción, condicionan su vida", apuntó. A eso, consideró, se agregan "muchas falencias y falta de contención familiar y estatal".

"Yo sé que, si la pistola hubiese estado cargada, no estaría contando esto. Pero sí les quiero dejar un mensaje a los dos jóvenes: no es el camino, hijos. Yo espero que leas esto y te pongas en contacto conmigo. Te quiero ayudar y demostrar con mi poca experiencia que sí hay una vida mejor y más tranquila", manifestó.

Ferreri admitió que tenía "mucha bronca", pero advirtió que "el dolor" lo hizo "repensar" la situación. "Te conocí de niño, y los pocos que me conocen saben que creo en la resiliencia", dijo.