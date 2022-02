Condenaron a dos municipales por lesiones a un motociclista

Luego de haber sido detenidos en flagrancia, dos agentes de tránsito de la municipalidad capitalina fueron condenados a un año y dos meses de prisión condicional. Este domingo 27 de febrero, tuvo lugar una audiencia de juicio abreviado, en menos de 36 horas de producido el hecho, el pasado viernes 25, por la tarde.

La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV realizó un convenio de juicio abreviado contra los acusados. Estarán inhabilitados por 14 meses y deberán efectuar un tratamiento contra las reacciones iracundas en el Hospital Avellaneda. “Este hecho que se ha viralizado nos llama a la reflexión. Entendemos que no es el camino y la forma en que se maneja el personal de tránsito. El ordenamiento vigente es claro y preciso, por eso, insto no sólo a los imputados sino a todo el personal de armonizar una convivencia dentro de la ley. El que esté en infracción será multado pero erradiquemos este tipo de funcionamiento porque la sociedad espera más de los funcionarios públicos. Y si la violencia viene del Estado es aún más grave. Por favor, basta de tanquetas elevadoras. Terminemos con la violencia y hago un llamado a la reflexión a todos los operadores de tránsito”, expresó la Fiscalía.

“A su vez, los imputados obraron con Dolo Eventual puesto que, a sabiendas que podrían lesionar, no depusieron su accionar, provocando finalmente la caída abrupta del mismo al suelo, y como consecuencia de ello daños físicos”, agregó el auxiliar de Fiscal.

La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, a cargo de Carlos Picón, en compañía del auxiliar Diego Hevia, imputó a Cristian Esteban Barboza (37 años) y Gonzalo Alexis Argüello (35 años) por el delito de lesiones graves, en calidad de coautores. Además, se hizo referencia a las evidencias, entre ellas, el material fílmico viralizado por las redes y el informe forense que constata las lesiones de la víctima (fractura del hemitorax izquierdo, tumefacción y dolor en palpación, placa escoriativa de 5x3 en cara externa de codo izquierdo, con un tiempo de curación y de incapacidad laboral superior a un mes), quien compareció desde su lugar de internación (Hospital Centro de Salud), en compañía de su padre. Luego, se hizo mención al acuerdo arribado con la defensa de los imputados, con el consentimiento de la víctima, para la pena de ejecución condicional por el plazo de 1 año y 2 meses, la inhabilitación especial por 14 meses y el cumplimiento de reglas de conductas, entre las que se destacan, la prohibición de acercamiento al damnificado por un radio no menor a 300 metros y un tratamiento en el Hospital Avellaneda. “No quiero que esto se repita más porque no es forma en la que deben tratar a las personas, más aún cuando uno tiene toda la documentación. No es la manera de tratar a la gente”, expresó el agredido. Luego, los condenados pidieron disculpas por lo sucedido. El juez interviniente, Eduardo González, destacó el trabajo del MPF en tan pocas horas, desde que se produjo el hecho. “Es abundante la evidencia reunida en 36 horas, por eso, quiero felicitar el trabajo de la Fiscalía con tanta prueba descripta y detallada, una por una. Señores no tienen potestad hacia las personas sino el deber de control. Y frente a ese control tienen herramientas. Ustedes tienen que dar el ejemplo y hoy se han convertido en delincuentes”, indicó el magistrado.

El 25 de febrero los imputados realizaban controles vehiculares en Córdoba y Virgen de la Merced. Allí, detuvieron a un motociclista que conducía una Zanella con casco, licencia, cédula de identificación de la moto y seguro de responsabilidad civil pago. Los condenados se acercaron a la víctima desde atrás y comenzaron a tirar de las manijas traseras de la moto que aún montaba el hombre, provocando un desplazamiento en reversa de aproximadamente un metro. Como consecuencia, el agredido perdió el equilibrio, cayó al piso con la motocicleta encima suyo, lo que le ocasionó las lesiones. Luego, ambos imputados fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría I.