Dimes y diretes: “Tanito” Alfaro, fuera del bloque del Frente de Todos

Luego de un agitado 2021 para el oficialismo, con una ruptura instantánea de bloque en la Legislatura y una reunificación tirante que no termina de sellar, quedó conformada oficialmente la bancada del Frente de Todos (FdT). Días atrás, el presidente del bloque, Roque Tobías Álvarez, envió una nota al secretario de la Cámara, Claudio Pérez, especificando la composición de la bancada con 33 nombres. Quien quedó fuera en esa nómina es Pablo “Tanito” Alfaro, cuyo padre resultó electo senador suplente por Juntos por el Cambio. Consultado por este diario, el legislador dijo que ya había charlado con Álvarez al respecto. “Si me quedo en el bloque”, dijo. Sin embargo, el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, afirmó que no es así. “Necesitamos dirigentes que trabajen políticamente con nosotros”, lanzó.

Noguera definió a JxC como “un tropel de figuretis”

El conflicto entre Rusia y Ucrania levanta temperatura entre los dirigentes locales según sus expresiones y posturas. Días atrás, la mesa tucumana de Juntos por el Cambio rechazaron la invasión y exigieron al Presidente, Alberto Fernández, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, “que digan de qué lado están”. “Tenemos que decir sí a la paz y terminantemente no a la guerra”, señalaron en un comunicado firmado por Germán Alfaro, Mariano Campero, Roberto Sánchez y José Cano, entre otros. Quien se expresó al respecto fue el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, y consideró que Argentina “es y debe mantenerse neutral”, sin dejar de pedir la paz. “La mesa local de Cambiemos toma partido y ‘exige’ que le digan de qué lado están: “o están del lado del mundo libre y democrático, o están junto al fanatismo”. Un tropel de figuretis irresponsables”, disparó.

Vermal pide a la Justicia que investigue a Romero

El legislador republicano Horacio Vermal se hizo eco del cruce que protagonizó el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enroque Romero, con el periodista Juan José Marquez, a través de la señal América. “¿Romero corrupto? Admitió haber cometido el delito de peculado ante las cámaras de un programa televisivo de noticias. Espero que el fiscal de turno tome con seriedad este tema ya que es un pésimo ejemplo para nuestra sociedad”, dijo. Dicho episodio que cita el parlamentario comenzó con consultas respecto al nuevo sistema que funcionará en la Capital para el estacionamiento medido. Sin embargo, tomó temperatura y ribetes personales luego de que el conductor consultara respecto a qué sucedería con los “trapitos” que están actualmente en las calles y el funcionario respondiera que es responsabilidad de la Provincia.