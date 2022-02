Sólo tres intendentes entre 19 están habilitados e irán por la reelección en 2023

La Constitución Provincial simboliza el límite para cientos de dirigentes y la posibilidad para otros tantos. A partir de la reforma de 2006, el texto constitucional habilita la posibilidad de una reelección consecutiva para los cargos ejecutivos. Por lo tanto, los procesos de sucesión y las internas comarcanas más fuertes se reactivan desde entonces cada siete u ocho años.

Las elecciones provinciales de 2023 llegarán con un antecedente inédito: la disputa por el poder entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, ambos peronistas. La interna que mantuvo al oficialismo abiertamente dividido entre marzo y septiembre del año pasado tuvo como telón de fondo precisamente dos circunstancias: la imposibilidad de que el gobernador aspire a una reelección y que aún no expresó a quién apoyará como posible sucesor.

De manera temprana, el manzurismo y el jaldismo fueron a las urnas en las PASO nacionales para conformar la nómina de candidatos a senadores y diputados. La lista de la Casa de Gobierno se impuso por el 60% de los votos y la disidente se quedó con el 40% de los sufragios justicialistas. Días después e inesperadamente, la crisis en la gestión nacional sentó a Manzur en la Jefatura de Gabinete de Ministros y a Jaldo, en la Casa de Gobierno. Los nuevos roles generaron una unificación forzada del oficialismo. El escenario político cambió y el justicialismo gobernante se mantiene desde hace cinco meses en un frágil equilibrio.

La incertidumbre sobre cómo seguirá el vínculo entre los protagonistas y, por ende, entre la dirigencia que les responde, es clave para lo que vendrá en 2023. La dirigencia reconoce que el destino de todos está en manos de la dupla.

Al margen de esto, habitualmente las pujas más fuertes suelen ser las que se libran en el interior, por la cantidad de acoples que pueden participar en las contiendas en los municipios y en las comunas.

El año que viene, sólo tres de los 19 intendentes podrán postularse para renovar el cargo que ocupan desde 2019. Se trata de los oficialistas José Orellana (Famaillá), Aldo Salomón (Alderetes) y Francisco Caliva (Tafí del Valle).

Los que tendrán que buscar otros rumbos, en cambio, serán los oficialistas Elia Fernández (Aguilares), Sandra Figueroa (Alberdi), Darío Monteros (Banda del Río Salí), Jorge Leal (Burruyacu), Alejandra Cejas (Graneros), Leopoldo Rodríguez (La Cocha), Carlos Najar (Las Talitas), Carlos Gallia (Lules), Francisco Serra (Monteros), Marcelo Herrera (Simoca), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Roberto Moreno (Trancas). Tampoco podrán postularse para la reelección los opositores Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán), Mariano Campero (Yerba Buena) y Sebastián Salazar (Bella Vista). En el caso de Roberto Sánchez, de Concepción, tampoco podría serlo. No terminó su mandato porque renunció tras ser electo diputado nacional.

En diálogo con LA GACETA, los tres jefes municipales confirmaron que irán por la reelección y vaticinaron cómo será el próximo año electoral.

Pan y harina política

“Como político tengo experiencia e historia; también tengo la habilitación constitucional y la intención”. El intendente de Famaillá, José Orellana, reconoció que en sus planes está competir en 2023 para lograr la reelección. Esto no implica, aclaró, que no aceptaría una postulación para otro puesto de mayor jerarquía. Cuando afirmó que tiene experiencia sostuvo que es el dirigente tucumano más electo -y para diferentes cargos- desde la vuelta a la democracia, después del fallecido Alberto Herrera. El “Mellizo” enumeró que fue dos veces concejal; tres intendente (la primera vez en 1995); tres legislador; una convencional constituyente y una diputado nacional.

“No voy a negar mi expectativa de continuar, pero estos son tiempos de construcción y de emprender muchas obras públicas. Famaillá tiene proyectos importantes, que serán posible por las gestiones de Jaldo y porque Manzur nos abre las puertas en la Nación”, advirtió. Comentó que tiene pendientes varios objetivos para los próximos años como la concreción de una estación terminal de ómnibus; un nuevo cementerio; las cloacas y una planta potabilizadora; la renovación de la plaza central y el Hospital regional.

Orellana reconoce que su armado político está “bien posicionado”, porque cuenta con un fuerte trabajo territorial en toda la zona. Entre los principales referentes de su espacio están su hermano Enrique (es legislador), su esposa Sandra Mendoza (es senadora nacional) y su hija Nataly Orellana (es concejala). Además, su equipo es el representante local del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte), cuyo titular nacional es Alberto Fernández.

El jefe municipal afirmó que no apoyaría una eventual iniciativa futura para ampliar la posibilidad de más reelecciones: “no hay humor social para eso. Hay que saber leer a la gente, que habla con los votos y también con los silencios, que son las abstenciones. Hablar de una reforma para acomodar a los políticos tendría mucho rechazo. No hay que meter la mano en el hormiguero. En política, hay que hacer el mejor pan con la harina que hay”.

¿Cómo cree que será la campaña del año que viene? “Todo depende de la unidad del peronismo”, sentenció. “Se pondrán muchos intereses individuales en juego porque se renuevan todos los cargos. En la elección general del año pasado, después de la interna, estuvieron unidos los de arriba, pero abajo no llegó la unidad. La lección que nos dejó está en los números, en la pérdida de votos (entre las Primarias y las generales). Por acción o por omisión, algunos jugaron mal”, reconoció sin esquivar la cuestión del enfrentamiento entre el manzurismo y el jaldismo.

“La prenda de unidad ahora tiene que ser la fórmula (de gobernador y vice). El peronismo volverá a ganar. Además, los contrincantes de la oposición no podrán salir unidos”, vaticinó.

Orellana había llegado a su actual gestión en 2019. Se consagró contra todos los pronósticos. Sucede que compitió mediante un acople, con su partido Tucumán Innovador, y venció por un pequeño margen a la candidata que era apoyada por la Casa de Gobierno, la entonces intendenta Patricia Lizárraga (es su ex cuñada).

La unidad, lo “mejor”

“Por supuesto”. El intendente de Alderetes, Aldo Salomón, no duda al contestar si se presentará como candidato para continuar en su puesto. Aseguró que está abocado a la gestión y que quiere llevar adelante gestiones que, entiende, llevarán tiempo. Fue bastante cauto al referirse al 2023: “las definiciones provinciales estarán en manos de las autoridades. Como siempre, acompañaremos a los candidatos del peronismo, pero anteponiendo la gestión municipal. Lo mejor que le puede pasar al peronismo es que esté unido para 2023”.

Salomón detalló que entre los proyectos que tiene pendiente está la tan esperada obra de cloacas, que llevará 36 meses de ejecución, así también como el nuevo hospital. “Tenemos varias obras que se harán mediante el Gobierno nacional y como intendente me gustaría que se desarrollen en mi mandato”, admitió. Enumeró otras iniciativas como la idea de contar con un nuevo edificio para la Municipalidad y centralizar oficinas; una terminal y nuevas viviendas. Añadió que su sueño es poder propiciar la instalación de un polo industrial.

“Tenemos la ilusión de poner la ciudad a la vanguardia. No me conformo con que estemos un poco mejor. No podemos si tenemos los dos asentamientos más grandes de la provincia y queremos urbanizarlos. En los próximos cinco o 10 años esperamos una explosión demográfica en la zona y también tenemos preparados proyectos para responder a ello”, completó.

Salomón había arribado al cargo en 2019 por la lista oficial, tras superar al entonces jefe municipal Sergio Venegas, que se postuló por el alperovichismo.

En el último año, Salomón tuvo inconvenientes en su gestión. El dirigente estuvo alineado a Jaldo en la interna del oficialismo provincial y denunció que la Casa de Gobierno le retaceó fondos mientras duró el conflicto.También había tenido inconvenientes con el Concejo Deliberante, luego de que el manzurismo desbancara a las autoridades que le respondían.

Una cuestión de “suerte”

“Por supuesto que si la gente me permite, me voy a postular. Dependerá de la gente y de lo que hagamos en lo que resta de mandato.Tenemos la suerte de poder ser reelegidos”, expresó el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva. Advirtió y repitió que aún le queda un año y ocho meses de mandato y que estará totalmente concentrado en poder cumplirlo bien. “Quedan muchas cosas por hacer y por mejorar. Tafí tuvo durante la pandemia un crecimiento muy grande de población y de construcciones”, explicó el tafinisto. Manifestó que por ello su equipo tiene en carpeta tareas de agua potable en la zona de la Ovejería y cloacas para diferentes áreas. “Queremos traer más obras. Más pavimento, por ejemplo, para la ciudad. Se hizo mucho y ahora esperamos nuevas etapas. Primero los vecinos no lo querían,se resistían, pero ahora todos lo piden y vamos respondiendo”, adelantó.

Respecto de cómo estima que será la próxima contienda, consideró que no es un tema para abordar en este momento. Reiteró que está entre los que tienen la “suerte” de aspirar a repetir. “Cuento con el apoyo del gobernador, de Manzur y del ministro Acevedo. La gente no está para especulaciones políticas, quiere que nos pongamos a trabajar y a traer las soluciones. Cada dos años hay elecciones y no tiene que afectar las gestiones”, concluyó.

Caliva asumió en 2019, después de haber vencido mediante el acople Acción Regional al candidato de la lista oficial Jorge Yapura Astorga (h). Caliva había sido concejal durante dos gestiones y presidía el Concejo mientras fue intendente el ahora legislador Jorge Yapura Astorga. Desde entonces, los entredichos y la interna tiene capítulos cada tanto en los valles.