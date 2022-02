Cartas de lectores IV: Aplicación “Tucumán, transporte y lazarillo”

Esta aplicación, por cierto muy buena, se la anunció en octubre y se aplicaría en noviembre del 2021, según se informó desde el Ministerio de Seguridad. Muy completa, porque estaba pensada hasta con un botón antipánico para el chofer. ¿Qué pasó, señores? Por favor, no desestimen esta iniciativa. La aplicación RED BUS es privada. Por esa razón, las empresas, no se sienten obligadas a poner el GPS en todas sus unidades. Espero que cuando funcione esta aplicación, sea obligatorio para todas, todas las unidades, nuevas y viejas, y por todo el año. Porque resulta ser que los sábados, domingos y feriados, según me dijo un chofer, salen los coches viejos, y esos no tienen GPS.

Ana Graciela Gómez

