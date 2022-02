Qué ver en CCC Go, Qubit TV, Amazon Prime, Paramount+ y Starzplay

CCC GO

Aquaman (Space, a las 15)

Cuando Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que es mitad humano y mitad atlante, emprenderá el viaje de su vida en esta aventura que no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey y convertirse en Aquaman.

Karate kid (FXM, a las 18.03)

La película comienza con la llegada de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) junto con su madre, Lucille LaRusso (Randee Heller) a su nuevo hogar en un suburbio de Los Ángeles, California, provenientes de Nueva Jersey. A los pocos minutos de llegar, entabla amistad con un joven llamado Freddy Fernández (Israel Juarbe) que vive en su mismo edificio, quien lo invita a participar en una actividad recreativa en la playa.

La inmigrante (Film&Arts, a las 23.45)

En 1921, Ewa y su hermana Magda dejan su Polonia natal y emigran a Nueva York. Cuando llegan a Ellis Island, a Magda, enferma de tuberculosis, la ponen en cuarentena. Ewa, sola y desamparada, cae en manos de Bruno, un rufián sin escrúpulos. Para salvar a su hermana, Ewa está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la prostitución. La llegada de Orlando, ilusionista y primo de Bruno, le devuelve la confianza y la esperanza de alcanzar días mejores. Con lo que no cuenta es con los celos de Bruno.

QUBIT TV

Rebelde sin causa

Jimmy Stark es el chico nuevo en la ciudad. Para escapar de su pasado problemático, intenta hallar refugio en el amor de Judy y la amistad de Plato, pero pronto se involucrará en desafíos extremos para probar su valor. Es una película dramática estadounidense de 1955 dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran y Corey Allen. Una adaptación del libro de 1944 Rebel Without A Cause: The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath (Rebelde sin causa: El hipnoanálisis de un psicópata criminal) del psiquiatra Robert M. Lindner. La película, sin embargo, no hace referencia alguna al libro de Lindner.

AMAZON PRIME

Z: el comienzo

Una película de aventuras que es a la vez profundamente clásica y muy retadora para los espectadores. El director James Gray arriesga con una historia contada a través de una línea temporal anticlimática, que huye de las convenciones del cine espectáculo para profundizar en la naturaleza de los exploradores, como una visión humanista, y también política, de lo que significa descubrir los tesoros ocultos de otras civilizaciones. Hay mucha belleza y pulso cinematográfico en la parte del Amazonas, y mucha densidad también no apta para todos los públicos.

PARAMOUNT+

Infinite

Evan Michaels (Mark Wahlberg) es un hombre con problemas que lucha por sobrevivir. Le atormentan los recuerdos, como pesadillas. Hasta que descubre que sus alucinaciones no son realmente lo que parecen. En realidad son visiones de otras vidas ya vividas, recuerdos de sus vidas pasadas. De esta forma, conoce a un grupo de personas que son como él, seres casi inmortales conocidos como “El Infinito” que se han ido reencarnando a lo largo de los siglos. Evan tratará de unirse a sus filas. Este thriller de acción que dirige Antoine Fuqua es la adaptación de la novela de ciencia ficción de D. Eric Maikranz titulada The Reincarnationist Papers (2009).s

STARZPLAY

Los Borgia

Juan, César y Jofré, los tres hijos de Rodrigo Borgia, se dirigen al Vaticano, donde se está celebrando el cónclave para elegir nuevo Papa. Allí se enteran de que su padre, Rodrigo Borgia, acaba de ser elegido pontífice con el nombre de Alejandro VI. El nuevo Papa sueña con aumentar los territorios del Vaticano de todas las formas posibles. Para ello nombra Capitán de sus ejércitos a Juan, su hijo mayor, y lo casa con María Enríquez, una noble dama española.