Patricia Kreibohm: “si entra la OTAN estaríamos hablando de un conflicto de gran envergadura”

“Combata o no combata la OTAN, este conflicto va a significar que tanto los europeos como Estados Unidos van a tratar de incrementar la capacidad armamentística, logística y técnica de la OTAN”, aseguró la licenciada en Historia y magister en Relaciones Internacionales Patricia Kreibohm. En entrevista con LA GACETA, la experta desarrolló su visión analítica sobre cada uno de los puntos que caracterizan a este conflicto, que, según aclaró, “no es una guerra, es una invasión”.

“No creo que se trate de reconstruir a la Unión Soviética desde el punto de vista literal, sino que lo que Rusia quiere es una especie de, como Stalin lo llamaba, ‘cordón sanitario’. Es decir, un área de países que no estén aliados o directamente ligados a Occidente, que hagan de tapones o amortiguadores para que la posible amenaza occidental no llegue hasta su frontera”, expuso. “En ese sentido, Putin sigue una línea que es ancestral y que significa mantener un concepto que se usó mucho en la guerra fría y que parecía haber desaparecido, que es el de la esfera de influencia”, añadió.

La licenciada analizó las intenciones de Putin al invadir Ucrania. “Yo creo que tiene que ver con una búsqueda de Putin de popularidad interna, porque él desde hace unos años tiene una caída en la popularidad vinculada a la desaceleración de su economía. Entonces algo que también es una reacción, que se ha dado a lo largo de la historia en muchísimos países, es que señalando un enemigo externo se consigue mayor coerción interna y mayor apoyo”, declaró Kreibohm.

Además, habló sobre el silencio de la ONU, la OTAN y los países europeos que abandonan a los ucranianos en esta lucha. “La Organización de las Naciones Unidas demuestra una vez más que no es nada más que un papel, nada más que un foro que le cuesta carísimo a la humanidad. Es una burocracia dorada que no puede hacer absolutamente nada”, dijo. Sobre esto, explicó: “en el Consejo de Seguridad hay 16 miembros, pero hay cinco que son permanentes y que tienen derecho a veto. Entre esos cinco está Rusia, con lo cual el Consejo nunca va a determinar una medida que sea contraria al interés ruso. Además de eso, la ONU no tiene tropas propias ni tiene capacidad”.

“Ucrania no es miembro de la OTAN, entonces si la OTAN entra a Ucrania para socorrerla, eso significaría la misma violación del territorio soberano que hizo Rusia, porque estaría entrando en un territorio que no es propio. Además supongo que también hay una evaluación de costos y de beneficios, porque si la OTAN decidiera intervenir esto podría convertirse en guerra”, aclaró refiriéndose a la neutralidad de la organización.

“Estados Unidos por supuesto no puede hacer nada, está en la OTAN. La otra es que se busque una negociación, pero como están las cosas, en este momento Ucrania está sola y supongo que soportará lo que pueda. Hasta el momento que caiga el gobierno de Zelensky no hay ninguna posibilidad de solucionar el conflicto tal como lo estamos viendo”, dijo Kreibohm.

El futuro

Sobre el destino de esta situación, comentó: “es muy probable que en los próximos días Ucrania caiga, porque no tiene capacidad para defenderse frente a Rusia. Si entrara la OTAN las cosas cambiarían y estaríamos hablando de un conflicto de gran envergadura”.

“Los países que podrían intervenir, por una cuestión logística, son los países europeos, pero prácticamente no tienen fuerzas militares. Europa después de la Segunda Guerra ha ido paulatinamente desarmándose y ha quedado en manos de la OTAN. Los alemanes prácticamente no tienen tropas propias, porque además ese ha sido el castigo de la Segunda Guerra Mundial. Están de alguna manera todos trabados por decisiones que han ido tomando y que los han conducido a que en estos momentos, si no reacciona la OTAN, ellos por sí mismos prácticamente no tienen posibilidades”, sostuvo.

“La ganancia de Putin desde el punto de vista político es absoluta, porque vendría un gobierno que haría lo que él quiere. Lo que dicen los especialistas es que lo que está haciendo es lo que él llama una guerra preventiva, es decir ‘te ataco ahora para que vos no te sumes a la OTAN y a la UE y entiendas cómo son las cosas’”, explicó.

En cuanto al desarrollo del conflicto, analizó: “yo creo que no se va a mover de Ucrania, porque él sabe perfectamente que si se mueve a cualquier otro país limítrofe, estos forman parte de la OTAN. Entonces la OTAN ya va a tener que responder, y Rusia tampoco tiene una espalda tan grande desde el punto de vista económico para sostener un conflicto armado con una organización como la OTAN durante mucho tiempo”.

(Producción periodística: Bárbara Nieva)