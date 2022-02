Conflicto Rusia-Ucrania: ¿qué pasa con las exportaciones de Tucumán?

El conflicto en Ucrania puede tener consecuencias directas en Tucumán. Pero por ahora son todas especulaciones. “Hasta el momento no tenemos certezas que nos hagan pensar en que la exportación se pueda complicar”, señaló Pablo Padilla, productor de limones de nuestra provincia. “En marzo comienza la exportación de los limones hacia Rusia, pero hacia otros muchos destinos también. Habrá que ver qué ocurre con el transporte en barco; por el momento no hubo interrupciones en las rutas marítimas”, agregó.

Padilla reconoció que toda esta situación sí generó preocupación en el sector rural pero aclaró que por ahora lo toman con calma. A pesar de las predicciones de economistas y expertos que temen que el comercio marítimo por el Mar Negro y el Mar de Azov se entorpezca y/o encarezca con este conflicto bélico. “Todavía es todo muy reciente, no hay mucha claridad sobre cuánto se puede extender esto. Sí, la preocupación está, pero creo que hay que estar tranquilos y esperar. Llevamos recién (hasta ayer) 72 horas de conflicto y creo que hay que ser prudentes, porque tampoco soy experto en la geopolítica y no puedo arriesgar una predicción sobre lo que pueda pasar”, indicó.

Hasta la fecha, los productores limoneros tucumanos están esperanzados con que, como cada año, la cosecha de exportación salga desde el puerto hacia distintos mercados del mundo, incluyendo a Rusia y Ucrania. Sin embargo, permanecen atentos a lo que pueda ocurrir si es que por las acciones llevadas a cabo por su presidente, Vladimir Putin, Rusia es expulsada del Swift (Society for World Interbank Financial Telecommunication); algo que sí podría causar un giro de timón a las exportaciones argentinas si es que el comercio (las cobranzas) con Moscú no pueden darse con normalidad. “Mientras los importadores rusos tengan la posibilidad de girar los pagos a sus clientes en el mundo, me parece que seguirán comerciando con normalidad”, indicó Padilla.

Las medidas económicas que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han tomado para disuadir la invasión rusa no tuvieron el resultado esperado. Por eso, algunos expertos advierten que si la guerra avanza, el flete marítimo de esa zona podría suspenderse. Y eso afectaría a Tucumán directamente.