Esperan un fallo para resolver la situación de Sergio Kaleñuk

El fiscal Carlos Sale espera una resolución judicial para definir la situación procesal de Sergio Kaleñuk, otro de los imputados por el crimen de Paulina Lebbos. El investigador señaló que existen pruebas suficientes para acusarlo del femicidio de la estudiante, pero sus defensores opinan que debe ser sobreseído.

Patricio Char y Fernando Poviña, que representan al hijo del ex funcionario del gobierno de José Alperovich, basaron sus planteos en dos razones: la causa en su contra prescribió porque no es funcionario público y porque no se lo puede acusar de encubrimiento, delito del que fue absuelto antes de que la Justicia ordenara que se lo investigara nuevamente.

El fiscal Diego López Ávila, cuando solicitó la elevación a juicio de la causa, pidió el sobreseimiento de Kaleñuk por encubrimiento, al considerar que no había pruebas en su contra. El ya retirado juez de instrucción Víctor Manuel Pérez no aceptó el planteo, por lo que debió resolver la discrepancia Sale, que en esos momentos era fiscal de Cámara. Y su opinión era que no había elementos para acusarlo de ese delito, por lo que quedó sobreseído. Sin embargo, en su resolución destacó que tenía la esperanza de que en las audiencias surgieran elementos para que se descubriera la verdad.

El juez del régimen conclusional Raúl Cardozo rechazó el planteo de los defensores. Los abogados de Kaleñuk apelaron su resolución. El expediente está en manos de la jueza Wendy Kassar, que debe resolver la cuestión.

Pero la lista de sospechosos no termina en Soto y Kaleñuk. Hay otros dos mencionados en el caso: Esteban Gómez y Ernesto Atim. Ambos ya fueron notificados de que serán investigados por el crimen, medida que permitió que se suspendiera la prescripción de la causa. Pero también es cierto que el fiscal Sale por el momento no tiene elementos para imputarles el delito.

Gómez es hermano de Roberto, el único que llegó a juicio imputado por el homicidio, pero que fue absuelto por el beneficio de la duda. Quedó en la mira de los investigadores luego de que se comprobara que había utilizado el celular de Paulina. Si es que llega a ser acusado por el femicidio, su situación procesal se debería definir con el nuevo código procesal penal, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ordenó que todos los casos en los que estuvieron involucrados menores deben resolverse con el nuevo digesto.

Atim quedó involucrado por la venta de chips que se colocaron en el celular de la joven. No hay otro indicio fuerte en su contra.