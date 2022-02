Primera Nacional: el “Depor”: familia y poder

Todo queda en familia. El club Deportivo Madryn (y la política en Puerto Madryn) se parece a una carrera en la que los atletas se van pasando el testigo.

En este caso, los Sastre. Se explica así: el actual presidente del “Depor” se llama Gustavo Sastre. Y es además el intendente de Puerto Madryn.

Su hermano mellizo Ricardo Sastre es el actual vicegobernador de Chubut y fue su antecesor (tiene lógica, nació una hora y cuarto antes que Gustavo), tanto en ostentar el ejecutivo del municipio como la presidencia del club.

El estadio del “Aurinegro”, inaugurado en 2006, tiene dos denominaciones. Se lo conoce como el “Coliseo del Golfo”, pero oficialmente lleva el nombre “Abel Sastre”, padre de los mellizos y presidente de la institución en la década del 80.

Abel Sastre fue quien consiguió los terrenos para que el Madryn pudiera volver a tener cancha propia, después de décadas de andar de aquí para allá haciendo de local en Trelew y Rawson, además de Madryn.

Y no sólo fue construido el estadio en espacio de pocos años: también el complejo polideportivo Leopoldo Remussi, que lo rodea y contiene. En el horizonte se recorta la planta de Aluar, la mayor productora de aluminio de Argentina, que abastece a todo el país y exporta el 80 % de su producción.

En las escuelas de periodismo, siempre hay algún profesor que brinda a sus alumnos una regla de oro para en casos de cobertura en ciudades diferentes a la propia: “antes que nada hablen con el taxista”.

Pues bien, Antonio trabaja con un auto que no es suyo todas las tardes. Asegura estar cansado de vivir en Madryn (“todos los días son iguales, no pasa nada diferente”), pero dos hijos adolescentes no le dan opciones para “saltos al vacío”.

Viento a favor

Cuando escucha mencionar “Deportivo Madryn”, salta como un resorte. “Es el equipo del poder. Antes sólo de la ciudad, ahora también de la provincia. Por eso ascendió”, dispara antes que LG Deportiva lo consulte.

Y el taxista enseguida evoca lo sucedido la temporada pasada, cuando se oyeron repetidas quejas de otros clubes del Federal A sobre supuestas ayudas arbitrales al equipo de los Sastre (de extracción peronista, Ricardo y Gustavo integran la “Alianza Chubut al Frente”).

Claro que Antonio reconoce su parcialidad. Es hincha de Guillermo Brown, el eterno rival del “Depor” y precursor en esto de darle a Madryn -una ciudad de unos 130.000 habitantes- un representante en la Primera Nacional.

Brown y Deportivo animan el derbi más importante de la provincia y de la Patagonia, según aseguran en la ciudad de las ballenas y los lobos marinos.

Coqueto estadio

En unas semanas, ambos protagonizarán un choque histórico: por la séptima fecha se verán las caras por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino. El sorteo benefició a los Sastre: el escenario será el coqueto estadio pintado íntegramente de negro y amarillo.

Sobre este mismo césped que el destino puso estos Carnavales en el camino de San Martín, entrenó River en la temporada 11/12, cuando en su fugaz e inolvidable paso por la vieja B Nacional recorrió casi 1.400 kilómetros para enfrentar a Guillermo Brown.

En esas prácticas, unos 5.000 hinchas se juntaron para ver al equipo de Matías Almeyda en el “Coliseo del Golfo”. Ayer, hubo mucha gente para ver al “Aurinegro”, se palpa el entusiasmo.

Paso a paso

¿La exitosa saga de esta pareja (Sastre-Deportivo Madryn) ofrecerá nuevos capítulos? ¿Desean pegar el salto a la Liga Profesional?

“Como hinchas nos encantaría, pero no estamos para eso aún. Ahora tenemos que disfrutar de este momento de enfrentar a grandes rivales”, afirma un empleado del club que dice conocer el pensamiento de la poderosa familia que es sinónimo de Madryn.